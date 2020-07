Bürgermeister Lohner begrüßt neue Eisdielen-Pächter

Munderkingens Bürgermeister Michael Lohner und die Mitglieder des Technischen Ausschusses haben am Mittwochabend die Eisdiele „Venezia“ in Munderkingen besucht. Lohner hat die neuen Pächter, Franco und Francesca Ritacco im Namen des Gemeinderats und der Munderkinger Bürgerinnen und Bürger willkommen geheißen und im Namen der Stadt einen großen Blumenstrauß überreicht. Bürgermeister Lohner und die Mitglieder des Gemeinderats freuen sich außerordentlich, dass wieder eine Eisdiele in Munderkingen geöffnet hat und die Marktstraße neu belebt wird.