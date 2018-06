Brunnensprung 50 Jahre nach eigenem Opa

Der Munderkinger Julian Schaible wird am Sonntag nach dem Umzug zum ersten Mal als Brunnenspringer in den Munderkinger Marktbrunnen springen. Vor genau 50 Jahren, nämlich 1965, hat dies schon sein Opa Roland Schaible getan.

„Ich hatte damals schon ein bisschen Herzklopfen“, erinnert sich Roland Schaible an seinen ersten Brunnensprung. Ihm habe mit Kurt Weiß aber ein bereits erfahrener Brunnenspringer zur Seite gestanden. „Und wenn du erst mal auf dem Brunnenrand stehst, gibt es sowieso kein Zurück mehr“, sagt Roland Schaible.

Auch sein Enkel Julian ist ein bisschen nervös vor seinem ersten Sprung am Sonntag, gesteht der 22-Jährige ein. „Aber jetzt kommen natürlich von allen Seiten die guten Ratschläge.“ Tipps gibt es auch von seinem Brunnenspringer-Kollegen Heiko Ullmann, der dieses Jahr das letzte Mal springt. Der Opa halte sich dabei aber zurück, schließlich solle der Junior seinen eigenen Weg gehen und eigene Erfahrungen sammeln. „Ich bin einfach nur stolz, dass er jetzt genau 50 Jahre nach meinem ersten Sprung auch ein Brunnenspringer ist“, sagt Roland Schaible. 1969 ist der Senior zum letzten Mal gesprungen, damals waren 13 Grad Minus, erinnert er sich. „Es hingen Eiszapfen vom Brunnen herunter“, sagt Roland Schaible.

Julian Schaible hofft, dass es am Sonntag nicht so kalt werden wird, dennoch bereitet sich der Brunnenspringer-Neuling schon seit einiger Zeit auf das Ereignis vor. „Ich versuche kalt zu duschen, aber ich muss gestehen, dass das noch nicht so gut klappt“, räumt der Munderkinger schmunzelnd ein. Dass er sich beim Sprung verkühlen und vielleicht krank werden könnte, davor hat Julian Schaible keine Sorge. Denn sein Opa versichert, dass er nach keinem seiner fünf Brunnensprünge ernsthaft krank gewesen sei. Julian Schaible darf heute höchstens drei Jahre in den Marktbrunnen springen. Zur Zeit des Großvaters gab es diese Regelung noch nicht.

Für den jungen Mann ist es das Größte in dieser Fasnetssaison, endlich selbst ein Brunnenspringer zu sein. Mit 16 Jahren ist er genau aus diesem Grund den Trommgesellen beigetreten. „Ich wollte schon als kleiner Junge ein Brunnenspringer sein“, versichert er. Schließlich gäbe es von diesen in der Zunft nur zwei. „Sie sind etwas ganz Besonderes“, fügt Opa Roland Schaible hinzu. Außerdem sei der Brunnensprung der Höhepunkt der Munderkinger Fasnet. Und natürlich spiele es auch eine Rolle, dass nach dem Sprung alle Mädchen geküsst werden dürfen, sind sich beide einig.

Viele Jahre ist Roland Schaible nach seiner Zeit als Brunnenspringer noch in der Narrenzunft aktiv gewesen – 13 davon als Fürst. „Aber seit gut 30 Jahren bin ich jetzt nicht mehr aktiv dabei“, sagt der 70-Jährige. Am Sonntag werde er aber natürlich beim Umzug dabei sein und anschließend voller Stolz seinem Enkel beim Brunnensprung zuschauen.

Wohin es für Julian Schaible nach seiner Zeit als Brunnenspringer in der Trommgesellenzunft geht, weiß er jetzt noch nicht, das entscheidet sich erst nach seinem letzten Sprung. Der voraussichtlich im Jubiläumsjahr 2017 stattfinden wird, wenn der Brunnensprung den 275. Geburtstag seiner ersten urkundlichen Erwähnung feiert.