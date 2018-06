Brunnenspringer polieren ihre Kutsche

Nur noch ein paar Tage müssen die beiden diesjährigen Munderkinger Brunnenspringer Heiko Ullmann und Julian Schaible bis zum Höhepunkt der Wuselinger Fasnet warten. Am kommenden Sonntag werden sich die beiden nach dem alten Zeremoniell in die aufgemaischten Fluten des eiskalten Marktbrunnens stürzen.

„Ich bin mächtig aufgeregt“, sagt Julian, der heuer zum ersten Mal Brunnenspringer ist. Für ihn geht damit ein langer Narrenwunsch in Erfüllung: „Schon als Kind wollte ich Brunnenspringer werden. Jetzt ist es endlich soweit“, sagt er. Heiko ist bereits Routinier. Er hat bereits zwei Jahre als Brunnenspringer hinter sich und wird jetzt zum letzten Mal in den Marktbrunnen springen.

„Es ist eine Ehre, Brunnenspringer sein zu dürfen und es war eine echt tolle Zeit“, sagt er. „Wehmut“ werde wohl in ihm aufkommen, wenn er am Fasnetsdienstag sein Brunnenspringer-Häs im Zunfthaus an den sprichwörtlichen Nagel hängen wird. Aber bis dahin warten noch die großen Auftritte auf die beiden Brunnenspringer. Vor dem Brunnensprung am Fasnetssonntag werden Heiko Ullmann und Julian Schaible gemeinsam mit ihren beiden Maiden Nina Edel und Alisa Weiß in der Kutsche, gezogen von zwei bunt geschmückten Pferden, durch den Umzug kutschiert. Die ungeschriebenen Narrengesetze in Wuselingen schreiben vor, dass die beiden Brunnenspringer diese Kutsche vor dem Fasnetswochenende putzen. Dazu haben sich Heiko Ullmann und Julian Schaible in der vergangenen Woche im Munderkinger Bauhof getroffen. Trotz Minusgraden auf dem Thermometer haben die beiden, ausgerüstet mit Lappen, Eimern und Bürsten, ihr Narrengefährt geschrubbt und gewienert.

„Die Kutsche muss zum Umzug auf Hochglanz sein“, lacht Julian Schaible. Und die Kälte? „Die macht einem Brunnenspringer nichts aus. Wir haben uns ja mit kalten Duschen auf das eiskalte Marktbrunnen-Wasser vorbereitet“, sagt Heiko Ullmann.