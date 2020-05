Brandanschlag auf Schule an der Donauschleife - das sagt die Schulleitung

Seit Montag sichern Beamte Spuren in dem durch einen Brandsatz beschädigten Raum und am Gebäude der Munderkinger Schule. Doch wenden sich die Ermittler auch an die Öffentlichkeit auf der Suche nach möglichen Zeugen der Tat, die sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen ereignet hat. Unter der Telefonnummer 0731/1880 bittet die Krminalpolizei in Ulm um Hinweise zu folgenden Fragen:

Wer hat im Bereich der Eugen-Bolz-Straße in Munderkingen im Zeitraum der Tat verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen?

Wer kann Hinweise zu den Verdächtigen oder sonstige Hinweise geben?

Darüber hinaus wurden in Munderkingen laut Polizei am vergangenen Wochenende mehrere Gebäude in Munderkingen mit Farbe besprüht. Der Sachschaden an den Häusern in der Donaustraße, im Angerweg, in der Senfgasse, im Stadion- und Zwingerweg beträgt etwa 2500 Euro. Auch hier ermittelt die Polizei. Die Ermittler bitten auch in diesen Fällen um Hinweise zu den Verursachern der Farbschmierereien. (beis/aw)