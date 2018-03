Bisher 35 Aussteller bei Munderkinger Leistungsschau

Genau 150 Jahre nach der ersten Leistungsschau, die der Handel- und Gewerbeverein Munderkingen organisiert hat, findet am Wochenende 21. und 22. April die nächste Auflage der Messe für Unternehmen aus dem Raum Munderkingen statt. 35 Aussteller haben sich bisher angemeldet. Noch gibt es freie Ausstellungsflächen.

Eigentlich ist die Anmeldefrist für die Leistungsschau 2018 seit Mitte November des vergangenen Jahres abgelaufen. „Aber die Erfahrungen aus den anderen Jahren haben gezeigt, dass bis zuletzt noch Interessenten wegen eines Platzes anfragen“, sagt Ludwig Mannes vom Munderkinger HGV, bei dem die Anmeldungen für die Leistungsschau zusammenlaufen. 35 Aussteller haben sich bisher angekündigt. Das seien etwas weniger als bei der letzten Schau vor drei Jahren. Deshalb gibt es derzeit auch noch Ausstellungsflächen in der Sporthalle. „Wir sind natürlich bestrebt, jeden Zentimeter zu belegen, deshalb sind Nachmeldungen auch immer noch möglich“, betont Mannes, der auch für die Verteilung der Stände in der Halle und im Außenbereich zuständig ist. Bei der Anordnung der Stände werde auch versucht, Kundenwünsche zu berücksichtigen, erklärt Mannes.

Nicht nur Stammkunden werden in diesem Jahr bei der Leistungsschau vertreten sein, kündigt Ludwig Mannes an. So sind beispielsweise die Unternehmen Plameco Spanndecken, Redwell Infrarot-Heizung und Auto- und Motorradteile Kuhn zum ersten Mal dabei. „Die Aussteller müssen nicht zwingend Mitglieder des HGV sein“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Paul Gröber. Einmal dürfen Händler oder Handwerksbetriebe als Gast an der Leistungsschau teilnehmen. „Anschließend müssen sie sich dann aber entscheiden, ob sie Mitglied im Verein werden wollen.“

Auch in Zeiten, in denen Unternehmen immer stärker im Internet und in Sozialen Netzwerken vertreten sind, glaubt Paul Gröber, dass Angebote wie die Leistungsschau immer noch wichtig für Händler und Kunden sind. „Das Internet hat sicher seine Berechtigung, aber der persönliche Kontakt ist immer sehr wichtig“, sagt Paul Gröber.

Die Leistungsschau biete viele Vorteile. Die Aussteller könnten sich auf kleinem Raum präsentieren und würden von einander profitieren, schließlich habe jedes Unternehmen andere Kunden. „Die schauen sich dann ja aber noch weiter um und werden so auch auf andere aufmerksam“, ist sich Gröber sicher. Zudem gäbe es bei der Schau nicht die Schwellenangst, in ein Geschäft oder Unternehmen hinein zu gehen. „Hier kann man ganz einfach ins Gespräch kommen“, so der HGV-Vize.

Bei der Leistungsschau sind auch Unternehmen vertreten, die nicht aus der Raumschaft Munderkingen stammen, dies spiegelt das Bestreben des Vereins wider, sich weiter nach außen zu öffnen – Hauptsächlich über den Tellerrand Munderkingens hinaus, aber auch über die Verwaltungsgemeinschaft hinweg. Bei der Hauptversammlung im vergangenen Jahr hatte der HGV diese Öffnung beschlossen und anschließend Informationsveranstaltungen in verschiedenen Bereichen der VG angeboten. „Die Resonanz darauf war ganz gut, wir könnten auch einige neue Mitglieder gewinnen“, berichtet Paul Gröber.