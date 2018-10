Bio-Landwirt fordert verpflichtende nachhaltige Landwirtschaft

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis hat am Montagabend zu einem weiteren Bürgergespräch in ihr Munderkinger Wahlkreisbüro eingeladen. Nach Informationen zum Breitbandausbau im vergangenen Monat stand diesmal die Bio-Landwirtschaft im Mittelpunkt des Abends. Dazu hatte Hilde Mattheis Lutz Mammel aus Lauterach, Geschäftsführer der „Öko-Erzeugergemeinschaft Alb-Leisa“ und Betreiber der „Lauteracher Alb-Feld-Früchte“ eingeladen.

Bekanntlich hat sein Vater Woldemar Mammel vor mehr als zehn Jahren in einer russischen Genbank die beiden historischen Linsensorten „Späth’s Albleisa“ wieder gefunden, vermehrt und angebaut. „Heute werden die Linsen von 90 Biohöfen auf rund 300 Hektar angebaut“, erklärte Lutz Mammel am Montag.

236 000 Pack Linsen

Dort konnten in diesem Jahr rund 200 Tonnen Albleisa geerntet werden, die von Lutz Mammel und seinen zehn Mitarbeitern in Lauterach sortiert, gereinigt, verpackt und vermarktet werden. „236 000 Päckle Albleisa“, so Mammel, seien im vergangenen Jahr an Läden, Gastronomen und private Kunden verkauft worden. Wer für die „Öko-Erzeugergemeinschaft Alb Leisa“ produzieren wolle, müsse biologisch anbauen und die Fruchtfolge beachten, erklärte Lutz Mammel. „Linsen können nur alle sechs bis acht Jahre auf dem gleichen Acker angebaut werden.“ Außerdem müssen die Linsen im Gebiet der Schwäbischen Alb angebaut werden. „Wenn wir Alb-Leisa draufschreiben, wollen wir auch, dass Alb drin ist“, betonte Mammel am Montag.

Als sogenannte Stützfrucht werde unter anderem Braugerste, Dinkel und Leindotter verwendet. Und aus dem lässt Mammel Speiseöl pressen. Zu Mammels Sortiment gehört auch Buchweizen. „Der stammt eigentlich aus Norddeutschland, wächst aber gut auf der Alb, ist sehr gesund und schmeckt deftig lecker“, so der Fachmann, „wir bieten auch einen Buchweizen-Brand an“.

Alb-Linsen sind populäre

Die Lauteracher Alb-Leisa seien ein „Leuchtturm-Projekt“ des Biosphärengebiets, betonte Hilde Mattheis. „Linsen sind sehr populär geworden und gelten heute fast als Luxusspeise“, so die Abgeordnete. „Durch den Linsenanbau wird die Vielfalt von Pflanzen und Tieren auf den Äckern gefördert“, ergänzte Lutz Mammel. Und Woldemar Mammel erklärte, dass auf jedem Linsenacker nachweislich 60 bis 70 verschiedene Wildkräuter wachsen, die jeweils rund 15 Insektenarten als Nahrung dienen.

Am Schluss gab Lutz Mammel der SPD-Abgeordneten ein paar Forderungen mit auf den Weg. So wünscht sich der Lauteracher die Trennung von Landwirtschaft und Energie-Erzeugung bei der Bezuschussung und Beurteilung der Höfe sowie die „Abschaffung von Flächenzuschüssen zugunsten von Zuschüssen für Arbeitsplätze oder Arbeitsleistungen“. „Mein Traum wäre, dass die nachhaltige Landwirtschaft per Gesetz vorgeschrieben wird. Denn Ökologie ist wichtig für unsere Zukunft und geht uns alle an“, sagte Mammel.