Bildungspartnerschaft soll Förderschülern Einstieg ins Berufsleben erleichtern

Die seit längerer Zeit bestehende Bildungspartnerschaft des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) mit der Firma Stöhr aus Rottenacker wurde nun in Vertragsform gegossen. Zur Unterzeichnung der Urkunde waren neben Schulleiterin Sonja Lange und Geschäftsführer Erwin Stöhr auch Schulrätin Edeltraud Neher und Silvia Geppert von der IHK nach Munderkingen gekommen. Ein Chor aus 13 Schülern, begleitet von Birgit Ertle am Keyboard, trug drei engagierte Lieder bei.

Die ehemalige Förderschule, jetzt als SBBZ bekannt, profitiert von Bildungspartnerschaften, durch die ihre Schüler bei der Wahl ihres Berufs unterstützt und so ins Berufsleben integriert werden. „Leb’ Deine Träume, dann gehört Dir die Welt. Du weißt ganz allein, was Dir gefällt“, sang der Chor, ehe Schulleiterin Sonja Lange die Vertragsunterzeichnung offiziell eröffnete. „Die Bildungspartnerschaft dient mit Tages- und Wochenpraktika ab Klasse sieben der beruflichen Bildung“, sagte Silvia Geppert von der IHK. So habe ein ehemaliger Schüler des SBBZ bei der Firma Stöhr eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer absolviert und sei heute dort angestellt, so Geppert, die damit allen Grund hatte, zu verkünden, „die Bildungspartnerschaft wird heute offiziell“. Sie berichtete, dass es rund 400 Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten gibt.

Nach dem Lied „Brücken“, in dem es heißt „Warum bauen wir nicht Brücken, damit wir uns begegnen?“, ergriff Bürgermeister Michael Lohner das Wort. „Ist es nicht wunderbar, wenn man den Tag mit tollen Liedern beginnen kann, die Inhalt haben?“ Ergänzend meinte er, sich für das Brückenbauen anzustrengen bringe Freude. „Wir versuchen, Eure Zukunft zu organisieren und die Betriebe zu stärken“, so fasste der Schultes die Bildungspartnerschaft zusammen. Er dankte den Firmen, die Bildungspartnerschaften eingingen, und ergänzte: „Ich bin gerne Werbeträger für die ehemalige Förderschule.“

Schulrätin Edeltraud Neher bezeichnete das SBBZ als Vorzeigeschule. An die anwesenden Schüler gerichtet, sagte sie: „Ihr seid die wichtigsten Personen, ohne Euch würde sich die Welt nicht drehen. Aber Ihr braucht Lehrer und Partner. Ein Partner ist die Firma Stöhr.“ Sie verwies darauf, dass durch die Partnerschaft Schüler die verschiedenen Berufsfelder frühzeitig kennenlernen könnten, was bewirke, Orientierungslosigkeit und Ausbildungsabbrüche zu vermeiden. Seit 2008 gebe es Bildungspartnerschaften, diese hätten sich als nachhaltige Win-win-Situationen erwiesen.

„Wir werden die Partnerschaft leben und ernst nehmen“, sagte Erwin Stöhr, dessen Vater 1962 das Logistikunternehmen gegründet hatte, das seit 20 Jahren ausbildet und derzeit 17 Auszubildende in den Bereichen Berufskraftfahrer, Kfz-Mechatroniker und Kaufmann für Spedition- und Logistikleistungen sowie eine Studentin beschäftigt, die ein duales Studium „BWL Spedition, Transport und Logistik“ absolviert, das sie mit dem Bachelor abschließen wird. „Die Ware zur richtigen Zeit in richtiger Form von A nach B bringen, das ist Logistik, der drittgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland“, erklärte der Firmenchef, und ergänzte: „Wir suchen gute Leute, die Interesse zeigen, Ihr seid gefragt.“