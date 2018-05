„Biberach Brass Connection“ spielt in Munderkingen

Das Blechbläserquintett „Biberach Brass Connection“ gibt am morgigen Sonntag, 27. Mai, um 17 Uhr ein Konzert in der Kirche St. Dionysius in Munderkingen.

Seit dem Jahr 2013 sind die fünf jungen Musiker – Tobias Birk und Markus Elser an den Trompeten, Johannes Schlecker am Horn, Florian Renz an der Posaune und Felix Lauber an der Tuba – gemeinsam unterwegs und haben sich durch zahlreiche Konzerte im oberschwäbischen Raum einen ausgezeichneten Ruf erspielt. Bei ihren Auftritten schafft es das Ensemble immer wieder aufs Neue, seine Zuhörer zu begeistern.

Für das Konzert in Munderkingen haben die Musiker ein kurzweiliges und interessantes Programm zusammengestellt. Zu hören sind neben großen Meistern aus Renaissance, Barock und Klassik auch bekannte Melodien aus der Popmusik. So erklingen unter anderem eine Suite von Tänzen aus der Renaissancezeit sowie ein Konzert für Violine und Streichorchester in einer Bearbeitung für klassisches Blechbläserquintett. Der Eintritt zum Konzert ist frei.