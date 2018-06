Bezirksmeisterschaft zum Jubiläum

40 Jahre gibt es im VfL Munderkingen bereits die Tennisabteilung. Zum runden Geburtstag hat sich der Verein jetzt quasi selbst beschenkt – und zwar mit einem großen Turnier: Der VfL ist ab kommender Woche Hauptausrichter der Tennis-Bezirksmeisterschaften des Bezirks Oberschwaben/Alb-Donau. „Die laufen vom 14. bis bis 17. Mai“, sagt Matthias Zok, Organisator und Oberschiedsrichter des Wettbewerbs.

Die Bezirksmeisterschaft zu stemmen ist aber eine Mammutaufgabe, „normalerweise werden sie von größeren Vereinen ausgerichtet“, berichtet Zok. Bei der Bewerbung um die Meisterschaften haben die Munderkinger aber ihren Trumpf ausgespielt: das Jubiläum. „Das war der ausschlaggebende Punkt für die Vergabe des Württembergischen Tennisverbands.“

Im Vorjahr fand das Turnier in Weingarten statt. Dort standen zwölf Plätze zur Verfügung. Der VfL hat nur die Hälfte – aber dafür zwei Mitausrichter im Boot: „Es wird auch bei den SF Kirchen und beim SV Unterstadion gespielt“, sagt Organisator Zok. Dort geht es dann auf jeweils drei Plätzen um Spiel, Satz und Sieg. Welche Konkurrenz wann wo aufschlägt, ist noch nicht sicher, so Zok. Erstmal müssen die verschiedenen Leistungsklassen voll mit Teilnehmern werden. „Wir wollen natürlich die Aktiven-Wettbewerbe in Munderkingen austragen“, sagt Zok.

Platz für 180 Teilnehmer, Anmeldeschluss am 8. Mai

Meister werden nicht nur bei den Herren und Damen ermittelt, sondern auch in verschiedenen Altersklassen (sieher Infokasten). „Werden die Teilnehmerlisten voll, treten insgesamt rund 180 Spieler an“, sagt Matthias Zok. Rund 100 sind jetzt schon dabei, darunter Hochkaräter wie Lokalmatador Lukas Ottenbreit und Julian Klose. „Bis zum 8. Mai können sich Interessierte noch anmelden.“ Das geht im Internet beim Tennisverband unter wtb-tennis/turniere. Die Auslosung der Erstrundenspiele findet am Tag darauf, 9. Mai, statt.