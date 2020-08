Bewohner von St. Anna werden mit Eis überrascht

Waltraud Prill und Ralf Lindner von der Trommgesellenzunft Munderkingen haben am Donnerstag die Bewohner des Seniorenzentrums St. Anna mit einem Eis aus der neuen Eisdiele in Munderkingen überrascht. Bewohner und Pflegekräfte freuten sich an diesem heißen Tag sehr über das leckere Eis und die damit verbundene kleine Abkühlung.

Waltraud Prill nimmt in der Eisdiele die kühle Erfrischung entgegen. (Foto: Fotos: Privat)

Zudem konnte sich die Einrichtung über eine finanzielle Spende der Zunft freuen, die wie jedes Jahr aus dem Erlös des Grempelesmarktes von Fasnetsmontag und Fasnetsdienstag zusammenkommt. Bei der Versteigerung beim Grempelesmarkt am Fasnetsmontag und Fasnetsdienstag kam wieder eine stolze Summe von rund 5000 Euro zusammen. Dieser Erlös konnte in den vergangenen Wochen an soziale Einrichtungen wie etwa Kindergärten, Schule, evangelisches und katholisches Pfarramt, Sozialstation, Altenheim, an die Wohngruppe Altes Krankenhaus, aber auch an bedürftige Einzelpersonen in Munderkingen verteilt werden.

Dieses Jahr auch Familie mit Schicksalsschlag unterstützt

Es wurde dieses Jahr auch eine Familie unterstützt, die einen schweren Schicksalsschlag erleiden musste. Traditionell erhielten auch die Kommunionkinder und Konfirmanden wieder einen Zuschuss, ebenso der Rollitreff, die Gruppe „Vergiss mein nicht“ und der Förderverein Lebenshilfe. Eine Spende ging auch an den Dionysiusteller, der finanziell schwache Familien oder Einzelpersonen mit Lebensmitteln versorgt.

Erlös an soziale Einrichtungen

Der Erlös des Grempelesmarkts geht traditionsgemäß an in Not geratene Einzelpersonen oder Familien mit schweren Schicksalsschlägen und auch an soziale Einrichtungen in Munderkingen, wie hier an das Altenzentrum St. Anna, an die Sozialstation, an das Haus Habila im Alten Krankenhaus, an das katholische und evangelische Pfarramt, an Kindergärten und Schulen, den Förderverein Lebenshilfe, an den Besuchsdienst und an den Dionysiusteller, der finanziell schwache Familien und Einzelpersonen mit Lebensmitteln versorgt.

Der Grempelesmarkt ist daher seit 1892 eine schöne Tradition, an der Fasnet nicht nur zu feiern, sondern auch noch etwas Gutes für seine Mitbürger in Munderkingen zu tun. Die Trommgesellenzunft dankt daher allen, die tollen und originellen Grempel zur Verfügung gestellt haben, die ihn ersteigerten, den Versteigerern Florian Stöhr, Uli Spranz, Thomas Traub und Michael Sauter und dem ganzen Grempelesmarktteam sowie den zahlreichen Sponsoren.

