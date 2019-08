Schwer verletzt lag ein Mann am Sonntag auf der Straße in Munderkingen. Kurz nach 22 Uhr fand eine Autofahrerin den Verletzten, berichtet die Polizei. Der lag auf dem Gehweg in der Stauffenbergstraße. Sie verständigte den Rettungsdienst.

Der brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Sie geht jetzt davon aus, dass der 69-Jährige zuvor mit dem Fahrrad durch die Stauffenbergstraße gefahren war. Der Betrunkene stürzte mit seinem Rad und verletzte sich schwer. Einen Helm hatte er nicht auf, der lag stattdessen im Fahrradkorb. Nach einer ersten Einschätzung war auch das Licht am Fahrrad nicht in Ordnung. Den Senior erwartet jetzt eine Strafanzeige.

Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich, besonders auf dem Fahrrad, mahnt die Polizei.