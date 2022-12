Betriebe bieten Schnupperplätze an

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 8 und 9 des SBBZ Munderkingen absolvierten in der letzten Novemberwoche ihr einwöchiges Praktikum in verschiedenen Betrieben im Umland der Schule. Dort sammelten sie erste Erfahrungen, die sie in ihrer beruflichen Findungsphase, weiterbringen sollen. So verbrachten sie ihr Praktikum bei IMS Aggregatebau in Rottenacker, E-Center in Ehingen, Stadtbücherei in Ehingen, Baywa Agrar in Munderkingen, Seniorenzentrum Ehingen sowie bei Böhringer Ingelheim in Biberach.

Den Betrieben sei an dieser Stelle für ihr Entgegenkommen herzlich gedankt, dass sie jungen Menschen die Möglichkeit einer beruflichen Orientierung anbieten. Am kommenden Mittwoch nehmen einige Schülerinnen und Schüler an der Aktion „Mitmachen Ehrensache“ teil, um auch hier ihren beruflichen Horizont zu erweitern und jobben gleichzeitig für einen guten Zweck.