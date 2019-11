Besucher haben die Auswahl zwischen 300 Weinen

Mehr als 300 Weine von 26 Winzereien, Weingütern und Kellereien aus vielen deutschen Anbaugebieten, aber auch aus Österreich, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal und Argentinien, konnten die Besucher der „Edlen Weinmesse“ am Samstag in der Donauhalle probieren und kaufen. Bereits zum 19. Mal hatte das Munderkinger Weinhaus Edel zur Weinmesse eingeladen und wieder viele Wein-Liebhaber angelockt, die am Eingang mit einem Probiergläschen ausgestattet wurden und dann die edlen Tröpfchen an den verschiedenen Ständen probieren konnten.

Wein-Experten beraten

Wie immer lieferten die Wein-Experten aus den Winzereien den Gästen viele Informationen rund um ihre Weine, Reben und Anbaugebiete. So ließ Winzer Fabio Corti vom Weingut „Poggio Capponi“ in der Toskana die einzelnen Weine seiner exklusiven Chianti-Kollektion probieren, während seine Kollegen vom sizilianischen Weingut „Sibiliana“ erklärten, dass hier Grecanico-, Grillo- und Nero d’Avola-Weine gekeltert werden.

„Echte Württemberger“ mit außergewöhnlichen Namen wie „Untertürkheimer Gips“, „Fellbacher Lämmler“, „Rebhuhn“ oder „Marienglas“ hatte das Weingut Aldinger an seinem Stand im Angebot und ein paar Schritte weiter gab’s die biozertifizierten Weine aus dem Remstal-Weingut Zimmerle. Die Kellerei „Burggräfler Meran“ hatte Weißburgunder, Sauvignon und Lagrein, also Weine aus den typischen Rebsorten Südtirols, mitgebracht, während das Weingut Manz aus Rheinhessen seine auch in diesem Jahr prämierten und ausgezeichneten Rieslinge bei der Edlen Weinmesse in Munderkingen vorstellte.

Internationale Weine

Am einen Stand konnten die Rotweine der „Finca Las Moras“ aus Argentinien probiert werden, am nächsten Weinstand schenkte das Premium-Weingut „Maximin Grünhaus“ seine edlen Moselweine aus, einen Stand weiter stellte ein portugiesisches Weingut aus dem Douro-Tal seine kräftigen Rotweine vor und neben den vielen edlen Weinen waren auch Sekte aus Württemberg sowie Champagner aus dem französischen Weingut „Louise Barthelemy“ im Angebot.

Das Munderkinger Schuhhaus Müller zeigte die neueste Schuhmode, der Biolandhof Schelkle aus Schupfenberg lieferte Käse zum Wein, wer zwischendurch einen Kaffee wollte, konnte sich einen „Donau Coffee“ oder einen „Winzer-Kaffee“ am Stand von „ACT Mannes“ bestellen und neben Holzdekorationen und Blumenschmuck konnte vor der Donauhalle die „mobile Wellness-Fass-Sauna“ besichtigt werden. Und nach dem Besuch der Weinmesse stand für viele Gäste am Abend die „After Wine Party“ im Jugendhaus, bei der natürlich ausgesuchte Tropfen aus dem Weinhaus Edel getrunken werden konnten, auf dem Programm.