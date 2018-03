Besondere Auszeichnung für Vereinsgründer

Mit der silbernen Ehrennadel der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte für besondere Dienste im Narrenwesens sind Brigitta Wald, Michael Wald und Werner Wald vom Präsident der VFON, Reinhard Siegle, bei der Hauptversammlung des Munderkinger Vereins zur Pflege des heimatlichen Brauchtums ausgezeichnet worden.

Siegle lobte das Engagement der drei Geehrten, die maßgeblich an der Gründung der Spittlnarrengruppe 1992 beteiligt waren. Sie suchten die historischen Hintergründe und kreierten das Narrenhäs mit handgemalten Motiven der Heimatstadt und die dazu passenden Masken. Seit der Vereinsgründung 1990 steht Werner Wald als Vorsitzender an der Spitze des Brauchtumsvereins. Unermüdlich engagiert er sich für die Interessen des Vereins. Auch Brigitta Wald ist seit der Gründung an der Vereinsspitze als Kassiererin tätig, näht zudem sämtliche Vereinshäser und sorgt für die Instandhaltung des Inventars. Michael Wald zeichnet sich als die rechte Hand des Vereins aus und ist seit der Vereinsgründung für sämtliche organisatorische Dinge zuständig, sorgt für reibungslose Abläufe im Hintergrund.

Der Verein ist inzwischen fester Bestandteil und integriert in der Munderkinger Vereinswelt, kooperiert mit den anderen städtischen Vereinen, was auch Wolfgang Pilger in seinem Grußwort als Vertreter von Bürgermeister Michael Lohner betonte. Der Brauchtumsverein sei ein guter Repräsentant der Stadt nach innen und nach außen.

Nach dem Jahresrückblick von Schriftführerin Martina Brückner, dem Einblick in den aktuellen Kassenstand von Kassiererin Brigitta Wald und der Entlastung des Vorstands, standen die Ehrungen für jahrelange Vereinszugehörigkeit an. Geehrt wurden für zehn Jahre: Gisela Laut, Eike Brüntjen, Kurt Ott, Karl Schmucker und David Traub. Für 25 Jahre wurden geehrt: Alwin Blersch, Roland Braig, Andrea Faith, Thomas Gemmi, Daniel Geppert, Beate Hoyer, Gudrun Kramer, Rudolf Kraus, Willi Laut, Thomas Lorenz, Gabi Pilger, Andrea Wald, Monika Wald und Thomas Wald. Außerdem erhielten zu ihren Geburtstagen noch Evi Göritz, Resi Dentler und Kurt Ott ein kleines Präsent überreicht.

Für den vakanten Platz im Ausschuss konnte Sarah Kruse gewonnen werden, die einstimmig gewählt wurde.