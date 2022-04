Berthold Wenger leitet das Forstrevier Munderkingen

Seit 1. April leitet Berthold Wenger das Forstrevier Munderkingen. Er tritt die Nachfolge von Daniel Kugler an, der Mitte März zur Stadt Augsburg gewechselt hat.

Zum Forstrevier Munderkingen gehören Teile des Stadtwalds Ehingen (Gemarkungen Erbstetten, Granheim und Mundingen), der Stadtwald Munderkingen, der Wald der Gemeinden Emeringen, Emerkingen, Grundsheim, Hausen am Bussen, Lauterach, Obermarchtal, Oberstadion, Rechtenstein, Rottenacker, Untermarchtal, Unterstadion und Unterwachingen sowie der Wald von acht weiteren Körperschaften (Kirchen- bzw. Stiftungswald). Darüber hinaus werden Privatwaldbesitzende auf den genannten Gemarkungen beraten und teilweise vertraglich betreut.

Berthold Wenger hat an der Fachhochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg am Neckar sein Studium als Diplomingenieur (FH) abgeschlossen sowie an der Württembergische Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie (VWA) Stuttgart Betriebswirtschaft studiert. Er war zuletzt acht Jahre in einem Großprivatwaldforstbetrieb in Baden-Württemberg tätig.

Seine vielfältigen Erfahrungen wird er nun im Rahmen der Betreuung und Bewirtschaftung der Wälder im Revier Munderkingen sowie der Beratung und Betreuung privater Waldbesitzerinnen und -besitzer einfließen lassen. „Besonders freue ich mich auf die Kontakte zu Waldbesitzenden sowie Menschen, die aus anderen Gründen am Wald interessiert sind oder die sich einfach im Wald erholen und Fragen haben“, so Berthold Wenger.

In den kommenden Jahren wird es eine zentrale Aufgabe für ihn sein, die durch den Klimawandel steigenden Risiken zu begrenzen und die Wälder im Rahmen der nachhaltigen Waldbewirtschaftung klimastabiler zu gestalten, damit diese fit für die Zukunft sind.