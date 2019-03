Beim Munderkinger Zunftball geht es zu wie im Wilden Westen

„Rauchende Colts“ ist das Motto gewesen, das die Munderkinger Trommgesellenzunft am Samstagabend für ihren Zunftball ausgegeben hatte. Und so kamen rund 400 Westmänner, Cowboys, Saloon-Mädchen, Sheriffs, Indianer und Squaws in die zur Western-City umgestaltete Donauhalle.

Bereits im Eingangsbereich wurden die Gäste in närrischen Goldrausch versetzt und später servierten die Narrenräte Westernspieße und Potato-Wedges. Als Carmen „die Western-Lady“ Klein das Programm eröffnete, saß im Saal Lucky Luke neben dem Cartwrights und Winnetou prostete dem letzten Mohikaner zu. Zum Auftakt stürmten zur Bonanza-Melodie die Narrenräte die Bühne, um sich vor dem „Muki City Saloon“ zum Square-Dance zu formieren.

Diese Cowboys zeigten, dass der Wilde Westen auch musikalisch so einiges zu bieten hat. (Foto: sz- burghart)

In junge Indianerinnen hatten sich die VfL-Turnerinnen verwandelt, um auf ihrem „quergelegten Marterpfahl“ akrobatische Figuren zu zeigen und sich als „emanzipierter Stamm“ zu beweisen. „Sweet Home Alabama“ und „Country Roads“ machten die Sängerinnen und Sänger der Gesangsschule „Young Voices“ zu den Wildwest-Hymnen des Abends und zwischendurch erzählte die kleine Leni den Witz vom „pferdelosen Cowboy“, den man im Munderkinger Westen „Sattelschlepper“ nennt. Apropos zwischendurch: Die Umbaupausen überbrückten heuer Tänzerinnen und Pianospieler Frieder auf einer „kleinen Bühne mitten im Westernsaloon“. Die Kolpingfamilie hatte einen wohlgenährten Häuptling und seine Tochter mitgebracht, die auf dem Munderkinger Campingplatz ihr Tippi aufschlugen.

Indianische Grillwurst

Mit viel Lokalkolorit wurde die beiden Indianer von Hundesportlern und Sponsorenläufern gestört, fanden den Eingang zum betonierten Klohäusle nicht und am Schluss wurde sogar die indianische Grillwurst auf „ganz spezielle Weise“ gelöscht. Die MKK – Mittlere Katastrophenkapelle spielte auf, bevor die Trommgesellen dafür sorgten, dass sich Old Shatterhand mit den Chippendales im „Brunnenspringer-Duell“ messen musste, „Winnetous warmer Bruder“ seinen großem Auftritt hatte und die Trommmaiden zum „Cotton Eye Joe“ die Beine fliegen ließen.

Munderkingen wird zum WildenWesten (Foto: sz- khb)

Line- und Square-Dance samt Bluegrass und Fiddel-Music brachte die Belagerung tänzerisch auf die Westernbühne, Moni Knehr, die „Diva in Rot“ sang vom „Schnucki aus Kentucky“ und dem „verliebten Häuptling und seinen Papageien und die VfL-Turner hatten sich in die Dalton-Brüder verwandelt.

Die sprangen akrobatisch über Gefängnismauern und wurden später in waghalsigen Aktionen von Lucky Luke wieder eingefangen. Mehr als 120 Mitwirkende versammelten sich am Schluss zum großen Finale auf der Hallenbühne, um gemeinsam das Wuselinger Narrenlied zu singen.

Dann legte „DJ Sneaky“ seine Scheiben auf, Cowboys trafen sich an der Saloonbar und Indianer tanzten mit Bardamen durch die lange Zunfballnacht.

