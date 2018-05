Beim Jugendtag Neuland betreten

Schon jetzt haben die Untermarchtaler Vinzentinerinnen rund 400 Anmeldungen für den Jugendtag. Der steht in diesem Jahr unter dem Motto „Nehmt Neuland unter den Pflug“. Noch bis zum 14. Mai sind Anmeldungen möglich.

„Gerade bei Jugendlichen ist das Thema Neuland entdecken sehr aktuell“, sagt Schwester Marlies. In diesem Alter müssten die Jugendlichen erstmals ernsthaft darüber nachdenken, wo sie im Leben hin wollen und wie es nach Schule oder Studium weitergeht. Wohl auch deshalb sei der Vorschlag beim sogenannten Außenteam, also den Klosterexternen in der Vorbereitungsgruppe, so gut angekommen, vermuten die Schwestern. In den vergangenen Jahren habe sich zudem gezeigt, dass sich gerade biblische Themen gut für den Jugendtag eignen, fügt Schwester Ruth hinzu.

Jedes Jahr erhalten die Teilnehmer des Jugendtages ein kleines Geschenk als Erinnerung von den Schwestern. Nach der Premiere im vergangenen Jahr gibt es auch diesmal wieder ein Festivalbändchen zum Sammeln. Schwester Marzella liefert im Innenteam die Ideen für die Andenken und setzt diese auch um.

Aktuell verschicken die Schwester die sogenannten Begleithefte für die Wallfahrer, die sich bereits angemeldet haben. Im Heft finden die Teilnehmer Lieder und Impulse, die sie auf dem Weg zum Kloster Untermarchtal begleiten sollen. Die Schwestern erwarten wieder rund tausend Jugendliche aus der näheren Umgebung, aber auch aus entfernteren Regionen.

Erstmals wird in diesem Jahr der neue Weihbischof Matthäus Karrer die Eucharistiefeier am Sonntag um 14 Uhr im Zelt leiten. Er bietet vorher auch einen Interessenkreis als offene Gesprächsrunde zum Thema Glaube und Kirche an. Neu ist auch die Espresso-Church am Sonntag um 11 Uhr vor dem Zelt. „Da trifft man sich in lockerer Runde auf einen Espresso, um Kirche in entspanntem Rahmen konzentriert schmackhaft zu machen“, kündigt Schwester Marzella an. Neuland betreten die Organisatorinnen des Jugendtags auch mit dem musikalischen Programm am Samstagabend. „Wir haben erstmals eine Hip-Hop-Gruppe hier“, sagt Schwester Ruth. „Fil_da_Elephant“ machen deutschsprachigen Rap mit dem Schwerpunkt christlicher Glaube. Schon im vergangenen Jahr wollten die Schwestern Philip „Fil“ Obrigewitsch aus Esslingen auf die Jugendtagsbühne holen, was damals noch nicht klappte.

Am Samstag wird es im Jugendcafé des Klosters ein Tansania-Café geben, das aus einem Interessenkreis im vergangenen Jahr entstanden ist. Ganz verschieden sind auch in diesem Jahr die Angebote der Interessenkreise. Beispielsweise soll eine Bank gestaltet und dabei über die Themen Diskriminierung, Rassismus und Integration gesprochen werden. Die Bank bleibt nach dem Jugendtag als Andenken im Kloster.