Begegnungen der VfL-Junioren mit namhaften Vereinen

Die Fußball-F-Junioren des VfL Munderkingen haben ein Hüttenwochenende bei Schlins im österreichischen Vorarlberg verbracht. Während der Tage in Schlins nahmen die Munderkinger Nachwuchsfußballer auch an einem Turnier teil.

Nach der Anfahrt und der Einkehr im Schlinser Sportheim wurde die Hütte auf dem Faschinajoch auf fast 1500 Metern Höhe bezogen. Am Abend besuchte der VfL-Tross noch die Nachtrodelpiste in Damüls, was für Groß und Klein mit viel Spaß verbunden war.

Höhepunkt war dann jedoch das internationale F-Junioren Turnier in der Schlinser Halle. Eine wunderbare Auslosung bescherte dem VfL neben den Partnervereinen FC Riedisheim und dem FC Schlins auch noch die Spitzenteams von Schalke 04, FC Zürich und FC Bayern München.

Gegen die gut besetzten Teams kämpfte der VfL und überzeugte vor allem im Spiel gegen Schalke. Erst kurz vor Schluss gelang der Knappenschmiede das entscheidende 2:0. Gegen Schlins erspielte sich das Team von Fabian Schwarzer dann noch einen 2:0-Erfolg. Turniersieger wurde der FC Basel.

Für alle Beteiligten, Spieler, Trainer sowie die Eltern der VfL-Jugendfußballer, war es ein schönes Erlebnis, bei so einem Leistungsvergleich mitgewirkt zu haben.

Nach einer weiteren langen Nacht, einem Frühstück und der Reinigung der Hütte begaben sich einige auf die Skipisten vor Ort, zudem stand der Besuch des E-Junioren-Turniers am Sonntagvormittag auf dem Programm oder die direkte Heimreise in die Heimat. Ein wunderbares Wochenende ging somit zu Ende.