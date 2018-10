Begegnung zwischen Einheimischen und Geflüchteten

Weniger übereinander sprechen, sondern lieber miteinander. Das ist das Ziel des ersten Tags der Begegnung, der am Samstag, 20. Oktober, in der Aula der Schulen an der Donauschleife in Munderkingen stattfindet. Organisiert wird die Veranstaltung, die von 15 bis 18 Uhr läuft, von der Integrationsbeauftragten Beate Kast und dem Helferkreis, der Stadt und Menschen aus Syrien.

Rund 130 geflüchtete Menschen, hauptsächlich Familien, leben derzeit in Munderkingen. Darunter ein Großteil aus Syrien. „Wir erleben es leider immer wieder, dass die Menschen Vorbehalte gegenüber den Geflüchteten haben“, sagt die Integrationsbeauftragte Beate Kast. Deshalb habe sie gemeinsam mit verantwortlichen der Stadt, des Helferkreises und den Geflüchteten überlegt, wie man aufeinander zugehen kann. „Wir haben uns ganz bewusst eher für einen Infonachmittag als für ein Fest entschieden“, so die Flüchtlingsbeauftragte.

Möglichkeit Kontakte zu knüpfen

Die Veranstalter erhoffen sich, dass Munderkinger und Geflüchtete in den Stunden aufeinander zugehen und mehr über einander erfahren. Natürlich sind sich Beate Kast und die anderen Veranstalter bewusst, dass gerade Kritiker das Angebot wohl nicht wahrnehmen werden. „Dennoch wollen wir diese Möglichkeit bieten“, sagt sie. Es gibt sicher Leute, die Interesse an Kontakten haben, sich aber bisher nicht getraut haben, die Geflüchteten anzusprechen, fügt sie hinzu. Der Informationsnachmittag soll aber auch den Syrer die Chance geben, um Kontakte zu ihren deutschen Nachbarn zu knüpfen.

„Durch die Arbeit hat man schon Kontakt“, sagt der 27-jährige Bariah Qasem, der im Juni 2015 nach Deutschland gekommen ist und inzwischen in Munderkingen auch eine Anstellung gefunden hat. Dennoch wünscht er sich, mehr Möglichkeiten für Gespräche oder Unternehmungen. Als Bariah Qasem vor rund drei Jahren nach Deutschland kam, habe er kein Wort Deutsch gesprochen. Durch Kurse und seine Arbeit spricht der junge Mann die Sprache aber inzwischen sehr gut. Er weiß, dass das der Schlüssel für die Integration in der neuen Heimat ist.

Gemeinsam mit seinem Landsmann Assaad al Assaad, der ebenfalls 2015 nach Deutschland gekommen ist, wird der junge Syrer beim Tag der Begegnung sein Heimatland vorstellen, so wie sie es vor dem Krieg kannten.

Verständnis kann wachsen

„Wir haben keine großen Erwartungen, wir wollen ein niederschwelliges Angebot machen, bei dem die Munderkinger mehr über die Menschen aus Syrien und ihre Heimat erfahren können“, sagt Johannes Walter. Nur so könne das Verständnis für einander wachsen und Vorurteile abgebaut werden. „Wir wollen keinen Druck machen, sondern eine Atmosphäre schaffen, in der sich alle Seiten wohlfühlen können“, fügt er hinzu.

So beginnt der Tag der Begegnung in der Aula mit einer Begrüßung durch die beiden Syrer in arabischer Sprache. Anschließend sprechen sie über ihr Heimatland. Es folgt eine Art Speed Dating. „Das fanden wir eine witzige Idee, um sich in kurzer Zeit mit verschiedenen Menschen austauschen zu können“, erklärt Beate Kast.

Um eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, gibt es außerdem ein Buffet mit Spezialitäten aus Deutschland und Syrien.