Bauhofmitarbeiter legen Munderkingens kopflosen Maibaum flach

Am Donnerstag ist er zu Kleinholz verarbeitet, der Munderkinger Maibaum, der vor zwei Wochen bei einem Sturm seinen grünen Wipfel verloren hatte und danach „kopflos“ auf dem Marktplatz ein eher bemitleidenswertes Dasein fristete. Gestern rückten vier Bauhofmitarbeiter an und bauten den Ein-Tonnen-Koloss mit Hilfe eines Krans wieder ab -- fünf Tage bevor der Maibaum sowieso abgebaut worden wäre. Den früheren Abbau hatte ein Teil der Munderkinger Gemeinderäte bei der vergangenen Sitzung am Donnerstag angeregt. Erich Pöschl (Grüne) äußerte bei der Diskussion die Sorge, dass privat aufgestellte Maibäume wegen ihrer Höhe und teils unsachgemäßer Aufstellung zu einer Gefahr für Hausdächer und Passanten werden könnten. „Zum Glück ist noch nix passiert. Aber bei einer Höhe von drei Metern muss doch mal Schluss sein“, so Pöschl.