Bambini-Skikurs am 21. Januar 2023

Die Skiabteilung Munderkingen bietet speziell für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren am 21. Januar 2023 einen Anfängerkurs in Jungholz an. Wenn Ihre Bambinis Lust haben auf ein kleines Skiabenteuer im Schnee, dann schnell bis zum 15. Januar 2023 anmelden. Anmelden können Sie sich unter www.skiabteilung-munderkingen.de und dort finden Sie auch weitere Informationen zum Kurs.