Bücherei-Brand: Schnelle Sanierung soll folgen

Nach dem Brand in der Schulbücherei im Munderkinger Schulzentrum soll der Raum nun schnellstmöglich saniert werden. Am Montag hat eine Begehung durch Vertreter der Versicherung und der Stadtverwaltung stattgefunden.

Gemeinsam mit den Verantwortlichen der WGV hat sich Florian Stöhr am Montag in der Schulbücherei umgeschaut. „Es ist klar, dass es so schnell wie möglich mit der Sanierung losgehen soll“, erklärt der Verantwortliche bei der Stadt. Die Sanierung übernimmt die Fachfirma Polygonvatro, die auch schon die Sanierung nach dem Brand am Alten Schulhof übernommen hat. „Damit der Schulbetrieb nicht zu sehr beeinträchtigt wird, stellt die Firma Trennwände auf, hinter denen dann gearbeitet wird“, so Florian Stöhr. Die Arbeiter werden über den Notausgang zu dem Raum gelangen.

Schaden höher als 8000 Euro

Es wird eine komplette Sanierung des Raumes notwendig, erklärt Stöhr. So müssten beispielsweise der Boden und die Tapeten ausgetauscht werden. „Wir müssen leider auch alle Bücher und die Möbel entsorgen“, fügte er hinzu. Auch die Lampen im Raum sind beschädigt und müssen erneuert werden. „Wir hoffen, dass die Arbeiten in vier Wochen abgeschlossen sind“, sagt Stöhr. Weil die Arbeiten doch sehr umfangreich sein werden, geht er davon aus, dass der Schaden höher ausfällt, als die zuerst geschätzten 8000 Euro. „Wie hoch genau, kann ich derzeit aber nicht nicht sagen.“ Den Schaden trägt aber die Versicherung.

Fest steht inzwischen auch, dass der Schwelbrand tatsächlich durch einen Defekt an dem Computer entstanden ist, der in der Bücherei stand.