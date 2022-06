Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Klasse 8c der Schule an der Donauschleife war am Montag, den 27. Juni bei der Stöhr Logistik GmbH in Rottenacker zu Besuch. Grund des Besuchs waren die Aufnahmen zum Podcast „Azubi, erzähl mal…“. Die jetzige Klasse 8c nahm im vergangenen Jahr am Schulwettbewerb Bildungspartnerschaften digital des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg teil und gewann mit ihrer Idee zum Podcast „Azubi, erzähl mal..“ 5 000 Euro zur Umsetzung des Projekts. Rund ein Jahr später sind die Aufnahmen in vollem Gange und so erlebte die Realschulklasse einen aufregenden Vormittag bei der Stöhr Logistik GmbH in Rottenacker. Angekommen im Unternehmen wurde die Klasse von den Geschäftsführern, den Ausbildungsleitern und den Azubis herzlich begrüßt, woraufhin es dann auch schon hieß „Azubi, erzähl mal…“.

In Kleingruppen interviewten die Schülerinnen und Schüler die Azubis und konnten die Interviews mit den neuen Berufsorientierungslaptops, die von dem Preisgeld angeschafft wurden, aufzeichnen. Geschäftsführer Erwin Stöhr führte die Klasse anschließend durch das Unternehmen und bot den Schülerinnen und Schülern so exklusive Einblicke in sein Logistikunternehmen. Nach einem gemeinsamen Frühstück im Schulungsraum gaben die Ausbildungsleiter Jeremias Kramer und Magdalena Mall hilfreiche Tipps für die Bewerbung und beantworteten die zahlreichen Fragen der Jugendlichen. Abgerundet wurde der Tag mit der Besichtigung eines grün-silbernen LKW’s der Stöhr-Flotte und einer gemeinsamen Verabschiedung, bevor es für die Schülerinnen und Schüler der 8c nun heißt: Aufnahmen schneiden, bearbeiten und Podcastfolgen fertigstellen.

Alle Ergebnisse des Projekts werden im neuen Berufsorientierungsraum mit Podcast-Ausstattung am 9. Juli von 10 bis 14 Uhr im Rahmen des Schulfests der Schule an der Donauschleife vorgestellt. Die Klasse 8c freut sich auf zahlreiche Besucher und möchte hiermit auch Sie und Ihre Familien recht herzlich zum Schulfest einladen.