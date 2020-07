Auto wird von Unbekanntem besprüht

Ein Unbekannter hat am Samstag ein geparktes Auto in Munderkingen besprüht. Der Dacia parkte von Samstag, 16 Uhr bis Montag, 5.30 Uhr in der Kirchgasse. Ein Unbekannter besprühte die rechte Seite des silbernen Autos mit schwarzer Farbe. Ein Schaden von etwa 3000 Euro blieb dadurch zurück. Der Polizeiposten Munderkingen (Telefon 07393/91560) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Sprüher geben können.

Die Polizei gibt Tipps gegen die Lust an der Zerstörung: „Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen.“