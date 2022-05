Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schülerinnen und Schüler besuchten kürzlich als Highlight die Munderkinger Mediathek. Nach einer herzlichen Begrüßung und einer Geschichte, vorgelesen von Frau Gronau, begannen 90 spannende Minuten, in denen die Jugendlichen ihr Wissen erweitern konnten.

Sie erfuhren, was und wie lange in einer Mediathek ausgeliehen werden kann. Ebenso lernten sie, wie sie sich mithilfe des Computers und der unterschiedlichen Signaturen auf einem Buchrücken zurechtfinden können. Genügend Zeit blieb für ausgiebiges und genussvolles Stöbern in den zahlreichen Romanen, Sachbüchern, Comics, Filmen, CD‘s und Spielen.

Die Jugendlichen fanden den Vormittag großartig. Auch die Klassenlehrerin Deborah Wagner kann dieses tolle Angebot der Mediathek Munderkingen unbedingt weiterempfehlen. Beschenkt mit einer Süßigkeit und mit einem Formular für die Ausleihe in der Tasche traten die Schülerinnen und Schüler den Rückweg in ihr Schulhaus an.