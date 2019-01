Ausbildungstag war wieder voller Erfolg

Zahlreiche Unternehmen, berufliche Schulen und Institutionen der Region haben sich am Freitag in der Munderkinger Donauhalle beim Regionalen Ausbildungstag präsentiert. Sie werben hier um dem Nachwuchs und immer wieder werden bei der kleinen Ausbildungsmesse weitere Gespräche oder sogar Praktikatermine vereinbart.

Munderkingens Bürgermeister Michael Lohner als Schirmherr des Ausbildungstages eröffnete diesen am morgen offiziell, bevor die ersten Schüler von Stand zu Stand unterwegs waren, um sich über die Möglichkeiten in der Region zu informieren. „Die Bildungsmesse ist wichtig für den Standort“, betonte der Bürgermeister. Nicht nur für die Stadt Munderkingen selbst, sondern die ganze Raumschaft. Das zeige sich auch darin, dass auch die Bürgermeister der übrigen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen in die Donauhalle gekommen waren.

Ins Gespräch kommen

Der regionale Ausbildungstag sei eine Win-Win-Situation für alle Seiten, betonte Lohner. Die Schüler bekämen einen Eindruck, was direkt vor Ort in Sachen Ausbildung geboten ist und die Unternehmen hätten die Möglichkeit, sich zu zeigen und mit den jungen Menschen ins Gespräch zu kommen. „Immer wieder werden beim Ausbildungstag Praktika vereinbart und anschließend Ausbildungsverträge geschlossen“, so Lohner.

Politik und Verwaltung müssen die Rahmenbedingungen schaffen, damit Wirtschaft und Handwerk in der Region überleben können, denn nur wenn sie berufliche Perspektiven hätten, würden junge Menschen auch in der Raumschaft bleiben, machte der Bürgermeister deutlich. Lohner dankte nicht nur den verschiedenen Partnern, die den Ausbildungstag möglich machen, sondern auch den Ausstellern und den Lehrern, die die Schüler für einen erfolgreichen Messebesuch vorbereitet haben.

Hemmungen sind kleiner

Auch Jutta Braisch, Schulleiterin des Schulverbunds und Mitglied im Organisationsteam des Ausbildungstages, hält den Besuch der Bildungsmesse für Jugendliche für sehr sinnvoll. „Sie fügt sich gut in den Bildungsplan ein, der jetzt vorsieht, dass Schüler auch schon in der achten Klasse ein Praktikum absolvieren“, sagt die Rektorin. Für die Jugendlichen sei in Munderkingen auch die Hürde deutlich kleiner, an den Ständen Fragen zu stellen und sich zu informieren. „Bei den großen Messen wie in Ulm laufen sie meist nur durch und nehmen irgendwelchen Infomaterial mit“, so Jutta Braisch. Hier würden sich die jungen Leute vor und hinter den Standtischen oft schon aus Schule oder Freizeit keinen. „Da sind die Hemmungen einfach kleiner“, ist sie sich sicher.

Regelmäßig kommt Georg Frankenhauser vom gleichnamigen Holzbau-Unternehmen in Emerkingen beim Ausbildungstag mit potentiellen Lehrlingen in Kontakt, berichtet er. Bei der Messe würden Praktika vereinbart, aus denen dann nicht selten Ausbildungsverhältnisse entstünden, sagt der Zimmerermeister. Die Messe sei auch eine gute Gelegenheit, um mit den Eltern der Jugendlichen in Kontakt zu kommen. „Die machen sich natürlich Sorgen und wollen, dass ihre Kinder einen Ausbildungsberuf mit Zukunft erlernen.“

Mit der Berufsausbildung muss die Ausbildung der Jugendlichen beim Holzbauunternehmen Kaufmann in Oberstadion nicht enden, erklärt Peter Kaufmann. „Wir haben jetzt erst ein Nachwuchsförderprogramm entwickelt, bei dem die jungen Leute unter anderem ein Führungskräfte-Training erhalten“, fügt er hinzu. Projekte wie diese würden letztlich dazu führen, dass Auszubildende dem Unternehmen auch langfristig treu bleiben.