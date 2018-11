Auftakt zu Munderkinger Hallenturnieren

Aufgalopp zur Hallenfußballturnier-Saison 2018/19 in der Munderkinger Sporthalle: Am Wochenende 1. und 2. Dezember, richtet der VfL Munderkingen seine Hallenturniere für E- und F-Junioren aus.

Mit insgesamt 48 Mannschaften wird die Jugendleitung des Vereins daher bereits am ersten Turnierwochende des VfL Munderkingen vor eine Mammutaufgabe gestellt. Am Samstag, 1. Dezember, messen sich die F-Jugendlichen in zwei Turnieren mit jeweils zwölf Mannschaften. Vormittags rollt ab 8.30 Uhr der Ball, nachmittags beginnt das Turnier um 14 Uhr. Gespielt wird zunächst in zwei Gruppen, anschließend folgen Halbfinale, Platzierungsspiele und das Endspiel.

Der gleiche Modus gilt für die E-Jugend, die am Sonntag, 2. Dezember an der Reihe ist. Vormittags (Turnierbeginn ist um 8.30 Uhr) und nachmittags (ab 14 Uhr) treten ebenfalls jeweils zwölf Mannschaften an. Neben dem Hallenfußball bietet der VfL Munderkingen den Zuschauern auch noch Kulinarisches an. Es gibt wieder den berühmten Muki (Hamburger nach Munderkinger Art), Rinderhacksteak mit Spätzle und Soße sowie altbewährte Speisen und Getränke.