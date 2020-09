Auf die Uganda-Initiative ist auch in Corona-Zeiten Verlass

Die Uganda-Initiative BuMuLa hat kürzlich ihre Hauptversammlung abgehalten, die für Corona-Zeiten gut besucht war. Der Vorsitzende Ottmar Roth berichtete von zwei Hilfsaktionen in den vergangenen Monaten.

Seit Beginn der Corona-Krise seien in Uganda die Lebensmittelpreise um 30 Prozent gestiegen. Durch lange Trockenheit und danach starke Regenfälle und Unwetter wurde eine sehr schlechte Ernte eingefahren. Der Lockdown, der im Kampf gegen Covid-19 verhängt wurde und bis jetzt anhält, verteuerte und erschwerte das Leben zusätzlich. In den Nachbarbezirken von Bukoto würden immer mehr Fälle von Covid-19 registriert.

Für Bukoto-Schwaben sei es klar gewesen, „dass hier geholfen werden muss“, so Ottmar Roth. Durch Spenden der Mitglieder, Pateneltern, weiteren Freunden und Bekannten der Uganda-Initiative konnte den Menschen in einer ersten Hilfsaktion Ende Juni und der zweiten Hilfsaktion Ende August geholfen werden. Ein Team um Pfarrer Peter Paul Ssemakula kaufte 2000 Kilogramm Mais und 1800 Stangen Seifen. Für die Schulen wurden vor drei Monaten Nähmaschinen zur Ausbildung von Näherinnen und Schneiderinnen angeschafft.

Die Bukoto-Schwaben spendeten Stoff und die Schülerinnen nähten rund 2500 Masken. Ihre große Dankbarkeit brachten sie mit dem Aufdruck „Many Thanks“ an der Maske zum Ausdruck.

Da in Uganda Ausgangsbeschränkungen herrschen, musste Pfarrer Peter Paul die Regierung um eine Ausnahmegenehmigung bitten, damit die Masken genäht und der Mais mit den Hygieneartikeln zu den Ärmsten der Armen gebracht werden konnte. Diese wurde erteilt und so konnten die Hilfslieferungen mit einigen Boda Bodas (Moped) und Fahrrädern zur Bevölkerung gebracht werden. Die Freude und der Dank seien „riesengroß“ gewesen. Die beiden Rektoren der beiden Schulen sagten, dass sie eine so große Nächstenliebe noch nie erlebt hätten. Dem schlossen sich Pfarrer Peter Paul und Pfarrer Deo an. „Insgesamt konnten wir rund 2000 Menschen in Bukoto helfen“, so Ottmar Roth.

Bei der Haupversammlung standen, neben dem Bericht über die Lage vor Ort, auch Wahlen an. Diese brachten folgende Ergebnisse: Vorsitzender bleibt Ottmar Roth, seine Stellvertreterin ist Jutta Lindner, Kassierer Fiedrich Kneissle und Schriftführer Peter Roth. In den Ausschuss wurden Nadja Mayer, Rosina Horst, Petra Missel, Peter Jäger und (neu) Franz Mayer sowie (neu) Josef Schaller gewählt.

Der Vorsitzende Ottmar Roth gab zum Abschluss den Anwesenden noch einen Überblick über die weiteren Vorhaben und Projekte nach Corona: Geplant seien der Bau von Brunnen und Latrinen (WC) in den beiden Schulen, die Förderung von Klassenpatenschaften, die Unterstützung der fünf Frauengruppen in Bukoto sowie die Feier der 20-jährigen Partnerschaft von Bukoto-Schwaben mit einem Afrikatag 2022.