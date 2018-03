Auf der Wuselinger Startbahn landen viele fröhliche Weltenbummler

Mehrere Hundert Weltenbummler und Fasnetsgänger haben am Nachmittag des Glompigen Doschdig die neue Startbahn der Wuselinger Airline, die kurzfristig von der „Fasnetsgesellschaft Glompiger Doschdig“ gegründet wurde, gesäumt. Im Tiefflug zog der bunte Gaudiwurm über die Donaubrücke und den Marktplatz zum diesjährigen Hangar im Alten Schulhof.

Unter den Klängen der fliegenden Stadtkapelle landeten kleine Airline-Piraten aus dem Kindergarten in der Schillerstraße genauso auf der glompigen Landebahn, wie die vielen Reisenden der „Schwäbischa Eisabahn“ aus dem Loreley-Kindergarten. Und die kleinen Maler Klecksel vom katholischen Kindergarten malten für die Zuschauer die bunte Fliegerwelt. Jede Menge hüpfende und springende Flieger-Gummibären kamen aus der Grundschule und die Theater-AG des Schulverbunds war als Super-Girls und Super-Boys unterwegs.

Die Narrendelegation aus Motzgatsried war vermutlich auf dem „Ventura Quell“-Airport in Algershofen gelandet und der Zipferclub hatte seine „mobile Bier-Bank“ eingeflogen. Allen, die vom „Dispo-Karle“ eine der begehrten ZBB-Karten ergattern konnten, wurde eine Fasnet ohne Geldsorgen versprochen. „Oifach abheba und erscht am Aschermittwoch z‘ruckzahla“, lautete die Karten-Erklärung. Schamanen der Gruppe „MoVe“ ließen ihre selbstgebackenen Seelen durch Wuselingen fliegen und schwebten mit dem Publikum in „völlig entrückten Sphären, irgendwo zwischen Himmel und Erde“. Zwischendurch sorgte das MKK-Geschwader für die „guten närrischen Töne“ und der „Dämmerschoppen-Stammtisch vom Ratskeller zur Rose“ hatte seine Flugkapitäne und Flugbegleiter der „Lusthansa“ nach Wuselingen geschickt. Die hatten Pillen gegen Flugangst im Gepäck und Kofferträger Pit hatte seine liebe Not mit der Zustellung eines „verirrten Koffers mit brisantem Inhalt“.

Unter die vielen Schönen und Reichen der einzelnen Fluglinien hatten sich auch zwei „völlig abgerissene Typen“ gemischt, die verkündeten zweideutig: „Mir hand nix mehr zom abheba“. Angesichts der beiden „Ohne Geld und ohne Sorgen“- Mannsbilder fragten sich viele Wuselinger Narren, wo denn „dr Schultes ond sein Zunftmoischdr“ beim „glompiga Abheba von Munderkingen“ geblieben sind.

