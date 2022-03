Auch in Munderkingen protestieren die Menschen gegen Krieg

Der Munderkinger SPD-Stadtrat Peter Josef Jäger hat am Mittwochabend zu einer Mahnwache für die von russischen Truppen überfallene Ukraine und den Frieden in Europa eingeladen. „Es geht ja nicht um Zahlen, sondern darum, ein Zeichen zu setzen“, sagte Jäger, als nur knapp 20 Menschen auf den Marktplatz gekommen waren.

Unter den Teilnehmern der Mahnwache waren die ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis und Brigitte Schmid, Munderkinger Stadträtin der Grünen. Kurz nach 18 Uhr läuteten zum Auftakt der Mahnwache die Kirchenglocken, am Marktbrunnen lagen Friedensfahnen und brannten Kerzen. Die schrecklichen Bilder aus der Ukraine würden ihn an die Erzählungen und Erinnerungen seiner Eltern an den Zweiten Weltkrieg erinnern, sagte Peter Josef Jäger, rief die Anwesenden auf, Geld zu spenden, und sagte: „Mit Geld kann exakt gekauft werden, was vor Ort gebraucht wird.“

„Niemand konnte sich noch in der jüngsten Vergangenheit vorstellen, dass so nah in Europa je wieder Bomben fallen werden“, sagte Hilde Mattheis. Die langjährige SPD-Abgeordnete war vor Kurzem selbst mit einem Hilfstransport an der ukrainischen Grenze und hat rund 200 Geflüchtete in die Region geholt. „Ich habe noch nie erlebt, dass Kinder so traumatisiert sind, dass sie aus Angst verstummen“, sagte sie am Mittwoch. „Mit Angst in den Augen, weil auf ihr Zuhause Bomben fallen und ihre Väter zurückgeblieben sind, um im Krieg zu kämpfen.“

Ärger richtet sich gegen Putin

Krieg sei kein Mittel der Politik, sondern zeige das Machtgehabe eines einzelnen Aggressors, so Mattheis. „Putin ist der allein Schuldige, dass hunderttausende Menschen auf der Flucht sind und bereits Tausende ihr Leben verloren haben.“ Putin müsse gestoppt werden, sagte die SPD-Politikerin, „aber dieser Stopp darf nicht mit weiteren Bomben erzwungen werden“. Die demokratischen Staaten müssten alles tun, um die Ausweitung des Krieges in Europa und einen dritten Weltkrieg zu verhindern. „Es muss versucht werden, den Krieg mit diplomatischen Mitteln zu stoppen. Und es muss alles getan werden, um den Menschen in der Ukraine und den Geflüchteten zu helfen“, sagte Hilde Mattheis.

Mit Udo Lindenbergs Song „Wozu sind Kriege da?“ forderte Peter Josef Jäger die Anwesenden zu einer Schweigeminute auf, und nach „Wind of Change“ der Scorpions sagte der Organisator der Mahnwache: „Die Hilfe für die Ukraine und die Mahnung zum Frieden in Europa sind eine parteiübergreifende Aufgabe. Die Schilderungen von Hilde Mattheis, die mittendrin war, gehen durch Mark und Bein.“