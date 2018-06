Annette Schavan besucht Förderschule in Munderkingen

Die Bundestagsabgeordnete und ehemalige Bundes-Bildungsministerin Annette Schavan hat am Freitag die Munderkinger Förderschule besucht. Außerdem nutzte sie ihren Besuch zu einem Rundgang durch die Stände des regionalen Ausbildungstags.

„Ich freue mich, dass sie sich die Zeit nehmen, unsere kleine Schule zu besuchen“, sagte Rektor Hellmut Hummel. Zunächst traf sich Schavan mit den sechs Lehrern der Förderschule, um sich über die sogenannte umgekehrte Inklusion zu informieren. Sieben der 58 Schüler der Förderschule werden derzeit im Unterricht darauf vorbereitet, ab dem kommenden Schuljahr die Regel-Grundschule zu besuchen, erklärte Hummel.

In den vergangenen sechs Jahren habe eine Grundschullehrerin gemeinsam mit einer Lehrerin der Förderschule in der Inklusionsklasse unterrichtet, erfuhr die Politikerin. „Diese Lehrerin ist uns aber jetzt vom Schulamt abgezogen worden. Das hat die individuelle Förderung unserer Schüler erheblich erschwert“, so Hummel. „Wir brauchen auch in Zukunft optimale Voraussetzungen, damit sich auch Kinder aus schwierigen Verhältnissen gut weiter entwickeln können“, sagte Schavan.

Gute Zukunftsperspektiven

Im Klassenzimmer machte sich die Politikerin ein Bild der Lernsituation. Es sei für eine Lehrkraft eine echte Herausforderung, Schüler aus drei Klassenstufen und mit unterschiedlicher Lernkompetenz zu unterrichten, stellte Schavan fest. „Förderschulen stellen sicher, dass auch Kinder mit Lernschwierigkeiten gute Zukunftsperspektiven bekommen.“ Auf Schavans Frage, wie viele seiner Schüler den Hauptschulabschluss schaffen, antwortete Hummel: „Mehr als 50 Prozent.“