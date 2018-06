Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Aufregung hat am Mittwoch zur Mittagszeit in der Königsberger Straße in Munderkingen geherrscht. Eine junge Frau hatte sich aus ihrem Haus ausgesperrt, während auf dem Herd in der Küche das Essen kochte.

„Vorsichtshalber hat sie dann die Feuerwehr gerufen“, berichtet Einsatzleiter Kurt Fues. Gerade noch rechtzeitig, wie Fues und Kommandant Joachim Enderle vor Ort feststellten. „Das Essen begann gerade so richtig zu kokeln, ein paar Minuten später hätte es gebrannt“, sagt Fues. Um in das Haus zu gelangen, mussten die Einsatzkräfte die Tür öffnen und reparierten das Schloss im Anschluss an den Einsatz wieder.

Weil kurz vor der Alarmierung in die Königsberger Straße die Brandmeldeanlage des Klosters in Untermarchtal fälschlicherweise einen Vollalarm ausgelöst hatte, war die Munderkinger Feuerwehr mit einem kompletten Zug mit 21 Wehrleuten, zwei Fahrzeugen und der Drehleiter im Einsatz.