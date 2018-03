Der neue Unimog ist der Alleskönner im Munderkinger Bauhof. Seit November ist das Ersatzfahrzeug für den 30 Jahre alten Vorgänger unterwegs und hat sich schon beim Winterdienst bewährt, berichtet Bauhofleiter Kurt Fues.

Als Ersatz für den knapp 30 Jahre alten Vorgänger hat die Stadt Munderkingen den Unimog U323 angeschafft. „Die Neuanschaffung war dringend notwendig, weil der alte ziemlich in die Jahre gekommen ist“, sagt Bauhofleiter Kurt Fues. 168 000 Kilometer im Stadtverkehr habe das Fahrzeug auf der Uhr gehabt. Das klinge im ersten Moment nicht viel, dabei müsse aber bedacht werden, dass beispielsweise das Schneeschieben eine enorme Belastung für den Motor sei. „Zum Schluss hatte der Unimog einen kapitalen Antriebsschaden, eine Reparatur wäre nicht mehr wirtschaftlich gewesen“, erklärt Fues.

Der Unimog kommt aber während des gesamten Jahres für den Bauhof zum Einsatz. Im Winter ist er beim Schneeräumen und Streuen eingesetzt, im Sommer beispielsweise beim Abtransport von Grüngut oder den Aufsitzrasenmähern. „Der Unimog ist beim Bauhof eher der Transporter und der Traktor der Arbeiter“, erklärt Kurt Fues. So ist auf ihm in der heißen Jahreszeit auch das Gießfass aufgebaut und er dient zum Abtransport des Mülls auf dem Friedhof.

Mitte November habe das Bauhofteam das neue Fahrzeug abgeholt. „Schon einen Tag später hat es geschneit und er war im Einsatz“, berichtet Kurt Fues. Rund 60 Kilometer Straßen müsse der Bauhof in der Stadt vom Schnee befreien. Dass die Mitarbeiter des Bauhofs gerade bei extremen Schneefällen nicht gleichzeitig überall sein könnten, sei da selbstverständlich. Als es am Samstag Mitte Februar so stark schneite, seien in Munderkingen in wenigen Stunden etwa 25 Zentimeter Schnee gefallen, was rund 25 000 Kubikmetern und rund 8000 Tonnen entspricht, hat Fues überschlagen. Auch wenn damals beinahe alle Bauhofmitarbeiter im Dauereinsatz waren, sei das nicht zu bewältigen gewesen.

Rund 156 000 Euro hat die Stadt Munderkingen in den neuen Unimog investiert. Hinzu kommen etwa 23 000 Euro für einen neuen Streuer, weil der alte ebenfalls fast 30 Jahre alt war. „Außerdem wurden noch weitere Kippmulden angeschafft, so dass rund 200 000 Euro investiert wurden“, sagt Kurt Fues.

Für ihn und seine Mitarbeiter sei das Arbeiten mit dem neuen Gerät deutlich angenehmer und einfacher. 230 PS hat der Unimog, was sich beim Winterdienst bemerkbar mache. Die eingebaute Rückfahrkamera macht das Rangieren mit dem Fahrzeug deutlich sicherer. Außerdem hat der Wagen einen sogenannten Absetzkipper. „Das bedeutet, wir können mit dem Aufsitzmäher auf den Kipper fahren und ihn dann aufladen“, so Fues. Früher mussten die Mäher umständlich mit einem Stapler auf die Ladefläche des Unimogs gehievt werden.

Tag der offenen Tür

Der Munderkinger Bauhof lädt am Sonntag, 29. April, von 10 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür. Hier wird nicht nur der neue Unimog vorgestellt, auch die Salzhalle wird für die Besucher geöffnet. Es wird eine Geräte- und Fahrzeug-Ausstellung geben. Außerdem sind das Kinderkarussell und ein Sandkasten aufgebaut. Die Besucher erhalten zudem allgemeine Informationen zu den Aufgaben des Bauhofes. Ein Shuttlebus bringt Interessierte zum Wasserwerk. Hier wird Axel Leute von der Verwaltungsgemeinschaft Führungen anbieten. Die Alten Kameraden spielen zum Frühschoppen und es gibt eine Bewirtung.