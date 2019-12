Albverein sorgt sich um Nachwuchs

Nach der diesjährigen Feier zu ihrem 125-jährigen Bestehen haben sich die Mitglider der Munderkinger Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins am Freitagabend zur Mitgliederversammlung getroffen. Da der Vorsitzende Fritz Pilger erkrankt war, übernahm sein Stellvertreter Adolf Fröhner die Leitung der Versammlung und trug Pilgers Jahresbericht vor.

Darin berichtete der Vorsitzende von acht Wanderungen, bei denen insgesamt 164 Wanderer unterwegs waren, und von zwei Familienabenden mit 55 Teilnehmern. Zudem haben 116 ältere Wanderer an den angebotenen elf Senioren-Wanderungen teilgenommen. Die Wanderfahrt ins Blaue führte die Munderkinger Albvereins-Mitglieder im vergangenen Jahr nach Niederstotzingen und in den Archäo-Park und bei der Wanderwoche waren 33 Wanderer aus Munderkingen im Schwarzwald unterwegs. Den Festabend zum 125-jährigen Jubiläum bezeichnete Pilger als „tollen Erfolg“ und bedankte sich bei Ludwig Walter, der in humorvoller Weise über die Vereinsgeschichte berichtet habe. Adolf Fröhner nannte am Freitag Zahlen und betonte, dass „dringend neue Mitglieder gewonnen“ werden müssen. So habe der Munderkinger Albverein im vergangenen Jahr 13 Mitglieder verloren, sodass der Mitgliederstand auf 183 gesunken sei, berichtete Fröhner. Auch Ulrich Holz aus Ehingen, Vize-Gauobmann im Schwäbischen Albverein, sprach von Nachwuchsproblemen und forderte „alle, die sich was zutrauen“ auf, im Albverein Verantwortung zu übernehmen oder sich als Wanderführer zur Verfügung zu stellen. „Um die Ortsgruppe zu verjüngen, gibt es kein Patentrezept“, sagte Holz. „Alle Mitglieder sind aufgerufen die Werbetrommel zu rühren, aber auch die Vorstandschaft zu unterstützen.“

Maria Fröhner trug den Bericht der Wegewarte vor und erklärte, dass die umfangreiche Neubeschilderung der Wanderwege abgeschlossen sei. Im vergangenen Jahr waren die Wegwarte auf den rund 50 Kilometer langen Wanderwegen , für die die Munderkinger Ortsgruppe zuständig sind, mehr als 35 Stunden unterwegs und erledigten zusätzlich rund 15 Stunden Büroarbeit. Vorsitzender Fritz Pilger ist in der Ortsgruppe gleichzeitig als Naturschutzwart engagiert. In seinem schriftlichen Bericht lobte er die Touristen während der Blüte der Märzenbecher und Kelchbecherlinge. „Auf meinen Streifen habe ich nur wenig Müll entdeckt und niemanden erwischt der Pflanzen mitgenommen hat“, schrieb Pilger. Von einem Jahresgewinn ich Höhe von rund 3845Euro berichtet Kassenverwalterin Hannelore Springer und meldete der Versammlung ein „gutes finanzielles Polster in der Vereinskasse“.

Lob für Tradition

In Vertretung von Bürgermeister Michael Lohner war Vize-Bürgermeister Wolfgang Pilger zur Mitgliederversammlung des Albvereins gekommen. Er lobte die lange Tradition der Ortsgruppe, die nur mit langjährigen Mitgliedern möglich sei, und betonte, wie wichtig der Albverein für die Stadt sei. „Heute spricht jeder über Natur- und Artenschutz“, sagte Pilger, „darum kümmert sich der Schwäbische Albverein schon Jahrzehnte lang.“ Das Jahr 2020 wird die Munderkinger Ortsgruppe des Albvereins mit der traditionellen Dreikönigswanderung nach Kirchen beginnen. Bis zum Jahresabschluss mit der Waldweihacht am Sauberg stehen dann mehrere geführte Wanderungen und einige Familienabende auf dem Programm. So wird die Gruppe „im Keltenland bei Hundersingen und auf der Heuneburg“ unterwegs sein, durch die Trailfinger-Schlucht wandern, zur „Albwasser-Tour“ starten und die „Stoffelberg-Runde“ drehen. Die Wanderwoche wird den Munderkinger Albverein im kommenden Jahr in den Spessart führen und beim Brunnenfest 2020 wird wieder das beliebte Bilderquiz „Kennst Du Deine Heimat?“ angeboten. Adolf Fröhner berichtete, dass der Schwäbische Albverein im kommenden Jahr den Mitgliedsbeitrag erhöhen werde. Die Einzelmitgliedschaft wird um fünf Euro teurer und kostet künftig 35 Euro. Und die „Ehegatten-Mitgliedschaft“ soll durch die „Familienmitgliedschaft“ ersetzt werden; sie wird künftig 49 Euro pro Jahr kosten, wobei Kinder und Jugendliche frei sind. „Seit vielen Jahren erheben wir in Munderkingen einen Ortsgruppen-Zuschlag von zwei Euro“, sagte Adolf Fröhner. Um der Gruppe „einen gewissen Spielraum“ zu geben, schlug Fröhner vor, den „Munderkinger Zuschlag“ ab 2021 auf drei Euro zu erhöhen. Damit waren alle anwesenden Mitglieder am Freitagabend einverstanden.