Albverein schrumpft und feiert trotzdem

Die Hauptversammlung des Schwäbischen Albvereins Ortsgruppe Munderkingen am Freitag in der Rose Munderkingen hat bei stabiler Finanzlage jedoch leicht sinkende Mitgliederzahlen gezeigt. Von zwölf langjährigen Mitgliedern sind acht vom Donau-Bussen-Gauvorsitzenden Helmut Geiselhart persönlich geehrt worden.

Fritz Pilger, Vorsitzender der Ortsgruppe Munderkingen, blickte in seinem Jahresbericht 2018 unter anderem auf 21 Wanderungen mit 382 Teilnehmern sowie eine Wanderwoche mit 40 Teilnehmern im Mühlviertel in Oberösterreich zurück. Für 2019, das Jahr des 125. Bestehens der Munderkinger Ortsgruppe, so der Vorsitzende, stehe bereits der Wanderplan. Der Mitgliederstand sei seit Jahresbeginn durch Tod und Austritte etwas gesunken, auf derzeit 196 Mitglieder, wobei jedoch sieben Zugänge zu verzeichnen seien. In seiner zusätzlichen Funktion als Naturschutzwart berichtete Pilger von neun absolvierten Streifendiensten auf den Wanderwegen, die die Munderkinger Ortsgruppe betreuen muss. Die Märzenbecherblüte habe witterungsbedingt früh begonnen, und sei lange anhaltend gewesen. Verwarnungen wegen Mitnahme von Pflanzen hätten keine ausgesprochen werden müssen.

Wegwartin Maria Fröhner verwies auf die Ausbringung und das Ersetzen von Wegmarken und Pfosten, und bat, über eventuelle Mängel im 49 Kilometer umfassenden Munderkinger Wegenetz den Verein zu informieren, damit diese beseitigt werden können. In ihrem Kassenbericht konnte Hannelore Springer auf eine steigende Vermögenslage des Vereins hinweisen, auf sehr solidem Niveau. In ihrem Bericht empfahlen die Kassenprüfer Eugen Kreutle und Karl-Heinz Haug die Entlastung der Kassiererin mit der Begründung, alles sei ordnungsgemäß.

Vize-Bürgermeister lobt die Tradition

In Vertretung von Bürgermeister Michael Lohner sprach der stellvertretende Bürgermeister Waldemar Schalt dem Verein den Dank der Stadt und des Gemeinderats aus. Die Tradition des Vereins sei beeindruckend, der Schwäbische Albverein Munderkingen sei ein fester Bestandteil der Kultur der Stadt. Auch die Website des Vereins sei lobenswert, ebenso die Kameradschaft, die Zusammenarbeit innerhalb des Vereins, und seine Aktivitäten wie die Radwanderung, die Wanderwoche, sowie die Pflege des Wegenetzes im Raum Munderkingen. Besonders hob Schalt den zweiten Vorsitzenden Adolf Fröhner und dessen Leistung bei der Beschilderung der Wanderwege hervor. Gerne übernehme er die Entlastung der Kassiererin und des Vorstands, die einstimmig erfolgte.

In seinem Grußwort hob der Donau-Bussen-Gauvorsitzende Helmut Geiselhart die große Aktivität der Ortsgruppe Munderkingen hervor. Im Zusammenhang mit der seit Mai geltenden Datenschutzgrundverordnung empfahl er einen sorgsamen Umgang mit Daten, um strafrechtlicher Verfolgung vorzubeugen. Bei Fotos von Wanderungen seien die abgelichteten Personen vor der Veröffentlichung nach ihrer Einwilligung zu fragen.

Für einige anstehende Wanderungen wurden noch die Wanderführer festgelegt, für die Wanderwoche vom 16. bis 22. September im Schwarzwald stand dieser bereits fest. Das 125. Bestehen des Vereins solle am 26. Oktober gefeiert werden.

Abschließend überbrachte Helmut Geiselhart für acht von zwölf Jubilaren persönlich die Glückwünsche des Präsidenten des Schwäbischen Albvereins Hans-Ulrich Rauchfuß sowie Urkunden und Ehrennadeln überreichen. Der Ehrenvorsitzende Wolfgang Ertle konnte die Ehrung für 60 Jahre im Verein entgegennehmen. 50 Jahre dabei sind Bernd Kaspar, Julius Kistenfeger, Hermann Lang, Josefine Müller und Anton Widman. Für 40 Jahre wurde Julius Kaspar geehrt, und 25 Jahre sind es bei Edmund Frankenhauser, Christa Kneer, Marianne Seif, Heinz Selg und Hannelore Springer.