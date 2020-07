Albverein Munderkingen startet wieder

Die Freude beim Albverein, Ortsgruppe Munderkingen, ist groß, denn endlich lassen es die Bestimmungen zu, dass wieder in der Gruppe gewandert werden kann. Eine lange Pause von jeglichen Vereinsaktivitäten liegt hinter der Wanderlustigen. Die nächste Wanderung findet am Sonntag, 18. Juli, statt. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr an der „Rose“ in Munderkingen.

Eine kühle, romantische Felsenschlucht, die Quellweiher der Erms, die sonnige Hochfläche mit beeindruckenden Ausblicken, Weidekoppeln mit prachtvollen Weidebäumen und das Hofgut Uhenfels liegen an dem etwa sechs Kilometer langen geplanten Weg mit circa 230 Höhenmetern, kündigt der Albverein an.

Zwar sind die Mitglieder froh, wieder starten zu können. Dennoch gelten weiterhin einige Regelungen bezüglich der Corona-Pandemie. So müssen sich die Teilnehmer vorab anmelden, die Zahl der Gruppe ist auf 20 beschränkt. Zudem sollte jeder Wanderer eine Mund-Nasen-Bedeckung dabei haben. Teilnehmer, die Fahrgemeinschaften bilden, die aus verschiedenen Haushalten kommen, müssen während der Fahrt eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Körperkontakt wie etwa Hände schüttlen sollte während der ganzen Wanderung, davor und danach, vermieden werden. Wanderführer wird Hubert Kurz sein.