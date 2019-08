Akku-Ladegerät sorgt für Kellerbrand: Feuerwehrmann verletzt

Glimpflich ausgegangen ist am Montagabend gegen 19 Uhr ein Kellerbrand in der Innenstadt von Munderkingen: Die beiden vom Rauchmelder alarmierten Bewohner des Hauses in der Kirchgasse 10 konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Beim Löscheinsatz verletzte sich allerdings ein Feuerwehrmann. Er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Munderkinger Feuerwehr war mit 28 Leuten angerückt, wovon sechs mit Atemschutzausrüstung in den vollkommen verrauchten Keller vordrangen, mit Hilfe einer Wärmebildkamera den Brandherd orteten und das Feuer löschten.

Als mögliche Brandursache wurde ein Ladegeräte für Akkus festgestellt; der Hausbesitzer hatte kurze Zeit vor der Brandentdeckung einen Akku für ein Flugzeugmodell zum Laden eingesteckt. Am ehemaligen Standort des Ladegeräts waren durch noch Teile der Steckers samt Kabelresten in der Steckdose feststellbar.

Durch die hohe Hitzeentwicklung detonierten während des Brandes mehrere Farbspraydosen und verursachten die Explosionsgeräusche. Der Sachschaden, vorwiegend durch starke Rußantragungen, wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.