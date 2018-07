Abschiedsfest für die Grundschüler

Mit einem großen Fest für alle Schüler und ihre Eltern hat die Grundschule Munderkingen das Ende des aktuellen Schuljahres in der örtlichen Donauhalle gefeiert.

Weil während des gesamten Schuljahres Astrid Lindgren mit ihren Kinderbüchern das beherrschende Thema war, haben das die Klassen auch bei der Abschlussfeier aufgegriffen. „Astrid Lindgren hatte ein großes Herz für Kinder und wollte, dass Kinder 3keine Gewalt erfahren mussten“, sagte Konrektor Markus Walser. Er hatte in Bildern und Worten in einem kleinen Jahresrückblick zusammengestellt, was die Grundschulkinder so Monat für Monat erlebt hatten. So wurden der Fahrradführerschein für die vierten Klassen und den Besuch im Ulmer Theater angesprochen.

Mit dem Lied „Hei Pippi Langstrumpf“ stimmte der Chor auf die lustigen Geschichten von Astrid Lindgren rund um das Mädchen mit ihren Freunden ein.

Die Kinder von Bullerbü stellten sich vor. Klassenweise spielten die Jungen und Mädchen Szenen aus dem Pippi-Langstrumpf-Buch, etwa Pippis kurzer Besuch in der Schule, wo es ihr zu langweilig war oder ihr Auftritt beim Kaffeekränzchen von Tom und Annikas Mutter.

Ganz am Ende der großen Abschlussfeier wurden dann die drei vierten Klassen von der Grundschule verabschiedet.