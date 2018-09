Abriss des Steigerturms vergeben

Im Rahmen der Haushaltsberatungen Anfang des Jahres hatte der Munderkinger Gemeinderat beschlossen, den ehemaligen Steigerturm der Feuerwehr abreißen zu lassen. Jetzt hat das Gremium die Arbeiten vergeben. Die Arbeiten wurden beschränkt ausgeschrieben. Die Submission fand Anfang September statt. Drei Bieter hatten Angebote abgegeben. Diese lagen zwischen 24 500 Euro und 34 900 Euro.

Das Gremium hat nun beschlossen, die Arbeiten an die Firma Reko-Bau aus Ehingen-Deppenhausen als günstigste Bieterin zu vergeben. 25 000 Euro sind für den Abbruch im Haushalt eingeplant. Die Ausräumarbeiten durch den Bauhof und die Vereine sollen noch in diesem Monat abgeschlossen werden. Anfang Oktober will dann die Abbruchfirma mit den Arbeiten beginnen, die etwa drei Wochen dauern werden. Bei der Enthaltung von Ratsmitglied Peter Kuhm stimmte das Gremium dafür, den Abbruch an die Firma Reko-Bau zu vergeben.

Peter Kuhm hatte zuvor vorgeschlagen, den Steigerturm den Freilichtmuseen der Region anzubieten. Diese würden das Gebäude vor Ort abbauen und in der Museumsanlage wieder aufbauen. Diesen Vorschlag habe er zuvor auch schon Bürgermeister Michael Lohner unterbreitet. Verbandsbauamtschef Roland Kuch erklärte, dass der Steigerturm, der der Feuerwehr früher zum Üben diente, nicht unter Denkmalschutz stehe und nach Informationen des Landratsamtes nichts Besonderes sei. Deshalb werde wie geplant der Abbruch vorbereitet.