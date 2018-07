97 Jugendliche feiern ihren Abschluss

68 Realschüler und 29 Werkrealschüler des Munderkinger Schulverbunds haben am Freitag ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Mehr als 300 Eltern, Freunde und Verwandte der Neunt- und Zehntklässler kamen dazu in die mit Regenschirmen geschmückte Donauhalle.

Um sich nach dem Abschluss der Realschule und Werkrealschule zu neuen Höhen aufzuschwingen, so Schulleiterin Jutta Braisch, brauche es Mut und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, aber auch Menschen, die den Weg begleiten. „Ihr seid an unserer Schule gewachsen und habt einen guten Sockel für die Zukunft mit starken Wurzeln erhalten“, sagte die Rektorin. „Um diese Wurzeln zu bilden, waren Engagement, Wille und Durchhaltevermögen nötig. Nun sollen euch die Wurzeln Halt und Sicherheit geben, um eure Flügel für neue Wege aufspannen zu können.“ Jahrelang, so Braisch, hätten die Schüler auf das Ziel des Schulabschlusses hingearbeitet.

Stolz auf das Erreichte sei

n„Jetzt könnt ihr mit Recht stolz auf euch sein“, sagte die Schulleiterin zu den Entlassschülern. „Es gab zwar Tage, an denen wir uns fragten, was das hier alles soll, aber unsere Lehrer haben das Beste aus unseren vorhandenen Möglichkeiten gemacht“, betonte Schülersprecher David Härle. Gemeinsam mit den Klassenlehrern der Abschlussklassen überreichte Jutta Braisch den Real- und Werkrealschülern die Abschlusszeugnisse sowie Preise und Belobigungen für gute schulische Leistungen.

Für besondere Leistungen in Mathematik und Naturwissenschaften, also in den Fächern Physik, Chemie und Biologie, bekamen Sarah Böhler aus Munderkingen, Stefan Kehrle aus Mundeldingen, Jan Maier aus Willenhofen, Lea Munding aus Attenweiler, Philip Pilger aus Hundersingen, Heike Fischer aus Untermarchtal, Fabian Müller aus Kirchen, Verena Ziegler aus Untermarchtal, Christof Dreher aus Obermarchtal sowie Simon Hönig und Hannes Prill aus Munderkingen einen Sonderpreis. Der diesjährige Musikpreis ging an Heike Fischer und David Härle aus Untermarchtal sowie an Hannes und Max Prill aus Munderkingen. In ihrem Prüfungsaufsatz hat sich Verena Ziegler aus Untermarchtal mit dem Thema „Flüchtlinge bei uns – Chance und Aufgabe für alle“ beschäftigt. Ihr wurde am Freitag der Sebastian-Sailer-Preis für den besten Prüfungsaufsatz überreicht.

Die Abschlussfeier in der Donauhalle wurde vom Schulorchester musikalisch umrahmt. Mit Geschenken verabschiedeten sich die Schülerinnen und Schüler der fünf Abschlussklassen bei ihren Lehrern und bedankten sich für „die gute Schulzeit“. „Wir haben hier echt viel gelernt“, waren sich die Klassensprecher einig.

Preise und Belobigungen:

Preise: Klasse 9A: Noah Bucher; Klasse 10A: Sarah Böhler, Roland Gairing, Stefan Kehrle, Marcel Knopp, Carina Laub, Jan Maier, Lea Munding, Philip Pilger, Luisa Schneider, Lisa Wekenmann; Klasse 10B: Selina Barone, Heike Fischer, Fabian Müller, Nina Müller, Verena Ziegler; Klasse 10C: Sarah Denner, Christof Dreher, David Härle, Simon Hönig, Johanna Kreutle, Hannes Prill, Max Prill, Anna Prostakov, Luis Stöhr.

Belobigungen: Klasse 9A: Benedict Hirsekorn, Christopher Kaspar; Klasse 9B: Carina Konrad; Klasse 10A: Michelle Dill, Lukas Fabian, Anja Fiderer, Alexander Hunger, Ksenija Kasakowa, Fabian Krahl, Martin Wiker; Klasse 10B: Cheyenne Pavlovici, Jonas Rapp, Lea Leska Schulz, Sandra Stoll, Sophie Wölfle; Klasse 10C: Leonie Braisch, Pascal Desef, Florian Flach, Max Gembuch, Leonie Neumann, Matthias Winkhart.