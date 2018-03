Die Musik der 90er-Jahre gibt es am kommenden Samstag, 10. März, im Eventroom in Munderkingen auf die Ohren. In Kooperation mit den Betreibern Markus Port und Frank Pfeifer veranstaltet die „Schwäbische Zeitung“ die Party in der Location direkt am Munderkinger Bahnhof. Für den passenden Sound wird DJ Sven Letzner sorgen.

„Bei der Party wird es natürlich die Kulthits der 90er-Jahre geben“, sagt Frank Pfeifer. Boygroups wie die Backstreet Boys oder 'N Sync, aber auch die Spice Girls gehören da zum Standardprogramm. „Das Gute bei den 90er-Hits ist, dass sie alle Altersgruppen ansprechen“, betont Frank Pfeifer. Sowohl die Anfang 20-Jährigen als auch älteres Publikum finde die Musik gut. DJ Sven Letzner erklärt, dass dieses Musikzeitalter aktuell wieder im Kommen sei. „Seit zwei oder drei Jahren liegt die Musik wieder richtig im Trend“, so der Musikexperte. Selbst die Generation, die zu dieser Zeit noch gar nicht geboren war, feiere gern zu den Kultsongs. „Das ist einfach Gute-Laune-Musik, das kommt an“, so Letzner. Und auch die Eventroom-Betreiber wissen, wie aktuell die Musik gerade wieder ist. „Selbst in den großen Club in München und Stuttgart sind die 90er wieder richtig angesagt“, sagt Markus Port.

Passend zum Motto wird auch der Eventroom dekoriert sein. „Wie damals werden Neon und Schwarzlicht bestimmend sein“, kündigt Frank Pfeifer an. Auch die „Schwäbische Zeitung“ wird sich in der Deko widerspiegeln. Zur Begrüßung gibt es für alle Gäste einen Drink. „Wir servieren Frankys Apfelstrudel, den gibt es für die Fahrer auch in alkoholfreier Version“, so der Namensgeber.

Hinter der Bar und am Einlass begeben sich die Mitarbeiter der „Schwäbischen Zeitung“ auf ganz neues Terrain. „Sie werden dabei von zwei erfahrenen Servicekräften unterstützt, die zeigen, wie Cocktails richtig gemixt werden“, sagt Markus Port. Auch falls den Partygästen vom vielen Tanzen der Magen knurrt, ist vorgesorgt. Auf dem Außengelände des Eventrooms macht der Foodtruck der Illerbuben Halt. Angeboten werden hier unter anderem Burger und Hotdogs. Für die Sicherheit sorgen die Fachleute von Provida.

Die Party beginnt am Samstag, 10. März, um 21 Uhr. Einlass erhalten Personen ab 16 Jahren. Jugendliche unter 18 Jahren müssen beim Betreten einen Partypass abgeben und zum Abgleich einen gültigen Personalausweis vorzeigen. Der Eintritt beträgt sechs Euro.