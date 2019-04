57 Jugendliche werden in St. Dionysius gefirmt

In zwei Gottesdiensten empfingen am Sonntag 57 Jugendliche aus Munderkingen, Emerkingen, Rottenacker, Unterwachingen und Hausen am Bussen das Sakrament der Firmung. Als Firmspender war Gerhard Schneider, Ordinariatsrat für Liturgie und Berufe der Kirche bei der Diözese Rottenburg-Stuttgart, in die Pfarrkirche St. Dionysius gekommen.

Unter dem Leitspruch „Komm, Heiliger Geist, erneuere uns und schenke uns ein Update im Glauben“ hatten sich die Firmlinge in Gruppenstunden und mit sozialen Aktionen auf die Firmung vorbereitet. In seiner Predigt erzählte Ordinariatsrat Schneider den Jugendlichen, dass er zu seiner eigenen Firmung vor 35 Jahren in einem „abenteuerlichen Sakko der 80er-Jahre“ in die Kirche kommen musste, weil sein Anzug zu eng gewesen sei. Das sei „so peinlich“ gewesen, dass er vom Firmgottesdienst nichts mitbekommen habe. Das habe er später dem Pfarrer erzählt und der habe erwidert „Macht nichts, wirkt trotzdem“. „Besser und mit knapperen Worten lässt sich die Firmung nicht beschreiben“, so Schneider. „Ihr habt Euch entschieden, den Weg mit Gott zu gehen. Und Gott gibt euch die bedingungslose Zusage, diesen Weg mit euch zu gehen“, sagte der Geistliche zu den Firmlingen. Weil sie auf Gott vertrauen können, werde die Gelassenheit und Souveränität in den Jugendlichen wachsen und sie seien bereit, Verantwortung zu übernehmen.

Glaube erneuert

Zum „Update im Glauben“ sagte Schneider, nicht nur die Software, sondern auch der Glaube müsse immer wieder erneuert werden. „Die Firmung wird euren Glauben erneuern und euch im Glauben bestärken“. Mit der Antwort „Ich glaube“ auf die Glaubensfragen des Firmspenders wurde das Taufversprechen, das einst von den Eltern und Paten gegeben wurde, erneuert. „Heute könnt ihr dieses Versprechen bestätigen und bekräftigen“, betonte Schneider. Dann kamen die Firmlinge gruppenweise vor den Altar. Dort spendete ihnen Schneider das Sakrament der Firmung und wechselte ein paar persönliche Worte mit jedem der Jugendlichen.