50 junge Pflanzen für das Munderkinger Bier

In diesem Jahr hat die Stadt Munderkingen wieder 50 junge Pflanzen des Tettnanger Aromahopfens kostenlos zur Verfügung gestellt. Am Freitag hat Elvira Neuburger die „Fechser“, so werden junge Pflanzen in der „Hopfensprache“ genannt, auf dem Wochenmarkt ausgegeben. Vergangenes Jahr hätten die Spätfröste dem Hopfen derart zugesetzt, dass keine Fechser verteilt werden konnten, erfuhren die interessierten Munderkinger. Innerhalb einer knappen Stunde waren die Hopfenpflanzen verteilt. „Und im Herbst werden wir die Hopfenernte wieder sammeln, um daraus das beliebte Munderkinger Benkesbergbier zu brauen“, so die Rathausmitarbeiterin. Bürgermeister Michael Lohner freute sich, dass die Munderkinger hinter dem Hopfen-Projekt stehen und den Aromahopfen in ihren Gärten anpflanzen. „Und das seit 2008, also bereits seit zehn Jahren“, so der Schultes.