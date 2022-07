46 Schüler machen den Realschulabschluss

46 Realschülerinnen und -schüler haben im Rahmen der Entlassfeier an der Schule an der Donauschleife in Munderkingen ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Die Entlassfeier fand im Schulhof statt. Eröffnet wurde die Feier vom Orchester der Schüler der Klasse 10.

Der Begriff „Freiheit“ habe als Motto über der Rede von Schulleiterin Jutta Braisch gestanden, heißt es in der Pressemitteilung der Schule. Braisch ermunterte die Schüler, sich für Freiheit, Toleranz und Respekt einzusetzen und gratulierte allen zur bestandenen Prüfung.

Schülersprecher Fabian Gerster ließ in seiner Rede das Schuljahr Revue passieren und konnte von einigen Aktionen berichten, welche die SMV trotz Pandemie durchgeführt habe. 18 Schülerinnen und Schüler der Klasse 10c erhielten von ihrer Klassenlehrerin Canan Türkmen die Zeugnisse. Acht Schüler bekamen für besonders gute Leistungen einen Preis und drei eine Belobigung.

In der 10d wurden die Zeugnisse von den Klassenlehrerinnen Diana Renner und Petra Siegel an die 28 Schülerinnen und Schüler überreicht. Fünf Schüler erhielten für ihre herausragende Leistung einen Preis und acht eine Belobigung. Fabian Gerster erreichte den Durchschnitt von 1,0.

Pius Angele, Fabian Gerster, Tobias Kirchmaier, Daniel Lakstankin und Felix Selinka wurden für ihre besondere Leistung in Mathematik und Naturwissenschaften mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Alle fünf Schüler haben in den Fächern Mathematik, Chemie, Physik und Biologie die Note 1 erreicht. Fabian Gerster erhielt zusätzlich noch den Paul Schempp Preis für besonderes Engagement und hervorragende Leistungen im Fach evangelische Religion.

Nach einer kurzen Pause gestalteten dann die Schüler das Programm. In ihren Reden ließen sie ihre Schulzeit Revue passieren, bedankten sich bei den Lehrerinnen und Lehrern für die Unterstützung und ließen Lehrerund Schüler in einem Emoji Quiz gegeneinander antreten. Das Erraten von Kinderbildern sorgte für einige Lacher.

Den Abschluss der Feier bildete eine Gesangseinlage der Klasse 10c und die lobenden Worte der Klassenlehrerinnen an die Schüler.

Folgende Schüler erhielten ihren Realschulabschluss: Leonard Bazaj (Attenweiler); Angelo Tannhäuser (Dieterskirch); Florian Schlecker (Emerkingen); Max Eglinger, Jonas Gantert (Lauterach); Samuel-Silas Sauter (Hundersingen); Finn Livius Spähn (Moosbeuren); Luisa Bachhofer (Mühlen); Julia Dorner, Bilal Samed Durdu, Mia Amelie Frankenhauser, Sina Hagel, Jonas Hauler, Xenja Kork, Daniel Lakstankin, Mark Lammert, Defne Liznak, Elia Maier, Lena Markovic, Maximilian Port , Jonas Alexander Ruppel , Nick Seifried, Felix Selinka, Alina Siegler, Daniel Tremel, Luca Elias Vatthauer, Annika Wolf , Sahra-Gül Yolcu (Munderkingen); Tobias Leon Kirchmaier ,Elias Köberle , Devoné Still , Dakota Diana Tress (Obermarchtal); Lars Handel , Elias Stumpf (Oberstadion); Pius Angele, Dußler Lea (Oggelsbeuren); Felix Hartmann (Rechtenstein); Simon Burgmayer , Suzan Fatma Coskun , Angela Knelz , Tizian Finn Rabel, Lukas Ulmer (Rottenacker); Fabian Gerster (Schammach); Michael Knaus, Peter Lorenz Steinle (Untermarchtal); Levin-Jörg Berger (Unterstadion).

Preise erhielten: Pius Angele, Leonard Bazaj, Mia Amelie Frankenhauser, Fabian Gerster, Sina Hagel, Tobias Leon Kirchmaier, Daniel Lakstankin, Defne Liznak, Elia Clemens Maier, Felix Selinka, Finn Livius Spähn, Daniel Tremel, Luca Elias Vatthauer.

Belobigungen gingen an: Simon Burgmayer, Suzan Fatma Coskun , Max Eglinger, Angela Knelz, Xenja Kork, Tizian Finn Rabel, Jonas Alexander Ruppel, Nick Seifried, Peter Lorenz Steinle, Dakota Diana Tress, Annika Wolf.