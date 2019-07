Bei heißer Sonne und strahlend blauem Himmel glänzten am Samstag und Sonntag in Munderkingen 400 sauber herausgeputzte Trucks auf der Bahnhofstraße und der Donaubrücke zur Altstadt. Ein Airbrusher bearbeitete einen LKW der Spedition Stöhr. PS-Schönheit Sabrina Reiter von den Trucker Babes auf Kabel 1 war gekommen, um Autogramme zu geben, und sich mit ihren Fans ablichten zu lassen.

Jedes zweite Jahr ist das Truckertreffen Bestandteil des Sommerfests. Dieses Jahr waren mit 400 Trucks mehr Exponate zu sehen als jemals zuvor. Mitorganisator Rolf Braun sorgte am Samstagmorgen für einen reibungslosen Einzug der Zugmaschinen. Unter den Trucks waren etliche Marken vertreten wie Volvo, MAN, Mercedes, DAF, Scania oder Renault. Beim Betrachten der Kfz-Kennzeichen der Trucks entdeckte man natürlich Ulm und Biberach, aber auch Sigmaringen, Günzburg, Dillingen, Ravensburg, Ludwigsburg, Pforzheim, Freudenstadt, Villingen-Schwenningen, Schwäbisch Hall, und auch Kennzeichen aus Hessen, Österreich oder Ungarn. Die Trucker hatten sich jeweils neben ihren Trucks ein schattiges Plätzchen fürs Picknick eingerichtet, manche führten aber auch stolz ihre Wagen vor. Ein US-Truck hatte die Motorhaube geöffnet, unter der alles deutlich größer aussah, als man es vom privaten Personenkraftwagen her kennt. Hebbes Acoustic Band spielten am Samstag beim Bahnhof von der Ladefläche eines Trucks herunter Live-Musik, zum Beispiel „Turn The Page“ von Bob Seger.

Vierstündige Anfahrt vom höchsten Dorf Hessens

Auf dem BayWa-Gelände hatte Rudolf Schrott von der Firma Gebrüder Braig drei mobile Toiletten aufgestellt, und führte vor, wie man diese mit einem Spezial-Arm fachgerecht vom Wagen auf den Boden verfrachtet, und wieder zurück, Sackkarren zur Feinjustierung inbegriffen. Harald Heller war aus Dalherda angereist, dem höchstgelegensten Dorf Hessens. Vier Stunden Anfahrt brauchte er mit seinem 19 Jahren alten Kleinlaster, den er vor zwei Jahren gekauft und 2018 innerhalb von sieben Wochen selbst restauriert hat. Jetzt trägt er das Logo der Firma Rhön-Sprudel, die ihm die Plane und die Werbung gesponsert hat.

Der Airbrusher vor Ort brachte an beiden Tagen in filigraner Kleinarbeit zwölf unterschiedliche Farben auf einen LKW der Spedition Stöhr auf. Die Vorlage lieferte die Firma, die ihm in der Realisierung freie Hand ließ. Für die Rippen des zu fertigenden „Logistighelden“ war rasch eine Stunde vergangen, ehe die gesprühte Farbe bei dem Maskottchen die Konturen richtig zur Geltung brachten. Im LKW-Autoradio nebenan lief der Country Hit „Every Little Thing“ von Carlene Carter. Wer etwas erwerben mochte, konnte T-Shirts oder kleine LKW kaufen.

Hubert Rupp, Trompeter der Stadtkapelle Munderkingen, fuhr das Trucker Taxi, Baujahr 1949, hergestellt von Magirus in Ulm. Das Fahrzeug hatte bis 2004 im Dienst der Feuerwehr Kempten gestanden, gehört jetzt dem Munderkinger Verein zum Erhalt und zur Pflege der Feuerwehrtradition, und diente dem Transport der Trucker von der Bahnhofstraße zur Donauhalle, wo die Möglichkeit zum Duschen bestand.

Übernachtet haben die Trucker meist in ihren Kojen, manche nutzten örtliche Hotels. Vor zwei grünen Trucks aus Pfalzgrafenweiler bei Freudenstadt saßen Fahrer und Beifahrer, und belegten, dass die Namensschilder von Trucker und Partnerin in den Windschutzscheiben oft ein aktives eingespieltes Team repräsentieren.