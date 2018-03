30. Auflage der Munderkinger Musiknacht steht bevor

Die 30. Auflage der Munderkinger Musiknacht steigt traditionell am Palmsamstag, 24. März. Mit dabei sind in diesem Jahr zwölf Bands, die in neun verschiedenen Locations spielen werden. Drei Nachtkonzerte wird es in diesem Jahr geben.

Auch diesmal hat der Musikausschuss der Musiknacht, bestehend aus Stephan Ott, David Geyer und Werner Pommes, wieder versucht einen möglichst bunten Musikmix zusammenzustellen. „Wir versuchen immer, verschiedene Musikstile zu bieten, damit für jeden etwas dabei ist“, erklärt Stephan Ott. Bei der Auswahl der Bands sei sich der Ausschuss natürlich nicht immer auf Anhieb einig. „Aber eigentlich finden wir immer einen Konsens“, so David Geyer. Auch diesmal seien wieder Bands dabei, die die Munderkinger Musikfreunde schon von früheren Auftritten in der Donaustadt kennen dürften.

So spielen diesmal Monsieur Pompadour in der Rose, Lisch Kapelle im Jugendhaus, Die Stangenbohnen Partei im Melber, S.B.R.O. im Metro, Sedelmeir im Zunfthaus, Now Signal im Narrenstüble, Somersalt in der Ersatzbank, Bianco & Veleno im Stadtgraben und Friedemann Brenner in der Sonne. Die drei Nachtkonzerte um Mitternacht geben Schöfisch & Rueß im Jugendhaus, Rockin’ Carbonara im Narrenstüble und Aloha from Gagglywörld im Stadtgraben. „Durch die ganz verschiedenen Musikstile hoffen wir auch, ganz unterschiedliche Menschen nach Munderkingen zu holen, die dann gemeinsam hier feiern“, sagt Stephan Ott. Bei den Kneipen seien die bewährten Partner der vergangenen Jahre dabei. „Die, die mitmachen, stehen voll hinter dem Konzept der Musiknacht und empfinden sie als echte Bereicherung im Veranstaltungsangebot des Jahres“, fügt Ott hinzu.

Aber nicht nur beim Musikstil habe der Musikausschuss wieder für eine bunte Mischung gesorgt. „Es sind natürlich wieder Bands aus der Region dabei, aber auch Musiker, die von weiter her anreisen“, so Stephan Ott. So reisen Musiker bis aus der deutschen Hauptstadt Berlin an, während Aloha from Gagglywörld aus Emerkingen herüber kommen. Die Veranstalter machen sich neben der Bandauswahl auch darüber Gedanken, wo die Musiker letztlich in Munderkingen auftreten. „Die Bands und die Kneipen sollten schon zusammenpassen“, so Geyer. Ganz normale Gaststätten bekämen an diesem Abend ein ganz anderes Ambiente, fügt er hinzu.

Etwas verändert haben sich in diesem Jahr die Zeitabläufe. So beginnen die Konzerte in vier Kneipen um 20 Uhr, in anderen erst um 21 Uhr. Gerade die Locations, die doppelt belegt seien und in denen dann zusätzlich die Nachtkonzerte steigen, beginnen früher. „Außerdem hat sich gezeigt, dass viele in der Rose beginnen und dann in die Stadt laufen“, berichtet David Geyer. Mit den unterschiedlichen Konzertstarts könnten die Organisatoren den Besucherströmen besser gerecht werden. Einige Konzerte gehen deshalb auch erst um 22 Uhr los. „Außerdem erhoffen wir uns so, dass sich die Besucher besser verteilen“, fügt Stephan Ott hinzu.

Der Eintritt wird wie in den Vorjahren auch zwölf Euro kosten. „Wir sind froh, dass wir den Eintrittspreis seit Jahren stabil halten können“, sagt Andrea Mattes von der Munderkinger Umwelt- und Kulturinitiative, die die Musiknacht seit Jahren organisiert. Für das Jugendhaus wird es in diesem Jahr eine Sonderregelung geben. „Die Besucher, die nur dort hin wollen, zahlen lediglich vier Euro Eintritt“, so Andrea Mattes. Sollten diese später entscheiden, doch auch andere Konzerte besuchen zu wollen, könne der Restbetrag einfach an der nächsten Kneipe nachgezahlt werden. Eintrittskarten gibt es generell erst am Musiknachttag an den jeweiligen Veranstaltungsorten.

Rund 20 Aktive von Muki seien bei der Organisation der Musiknacht jedes Jahr dabei. Sie engagieren sich beim Gestalten, Drucken und Verteilen von Plakaten und Flyern oder sitzen am eigentlichen Veranstaltungstag an den Türen der Kneipen und kassieren. „Aber wir bekommen auch Unterstützung von Freiwilligen, die nicht zum Verein gehören, ohne die könnten wir die Aufgaben gar nicht stemmen“, erklärt Andrea Mattes. Alle seien eben Musikbegeisterte, die Spaß an der Musiknacht haben, erklären die Organisatoren, ihr ehrenamtliches Engagement für die Veranstaltung.