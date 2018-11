21. Lions-Weihnachtsmarkt in Munderkingen

Der Förderverein des Lions Clubs Munderkingen-Ehingen veranstaltet am ersten Adventswochenende, 1. und 2. Dezember, seinen inzwischen 21. Weihnachtsmarkt im Alten Schulhof in Munderkingen. Die Marktzeiten sind wie bisher am Samstag von 15 bis 21.30 Uhr und am Sonntag von 11.30 Uhr bis 18 Uhr. Mit einem Grußwort eröffnet Bürgermeister Michael Lohner gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Fördervereins Joachim Hauser und dem amtierenden Präsidenten des Lions Clubs Munderkingen-Ehingen Peter Denkinger den Markt am Samstag um 17.15 Uhr.

Der Weihnachtsmarkt bietet außer der stimmungsvollen Umgebung des Alten Schulhofs weihnachtliche Artikel und Bastelarbeiten, Spielsachen und selbst gemachte Leckereien. Ein großes Angebot an Speisen und Getränken sowie Kaffee und Kuchen wartet auf die Besucher, kündigen die Veranstalter an. Neben Glühwein und alkoholfreiem Punsch gibt es wieder den „Hot Lion" und die berühmte Feuerzangenbowle.

Der Lions Club hat zudem wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm zusammengestellt. Für die musikalische Unterhaltung sorgt der Grundschulchor Munderkingen. Der Auftritt beginnt am Samstag um 16 Uhr. Ab 17.30 Uhr spielt das Jugendorchester der Stadtkapelle Munderkingen. Die Bläserklasse des Schulverbundes spielt am Sonntag um 13.30 Uhr. Ab 15 Uhr sind dann die Alten Kameraden der Stadtkapelle auf der Bühne zu hören.

Die Tombola und eine Versteigerung am Sonntag um 15.45 Uhr locken wieder mit Gewinnen. Für die kleinen Marktbesucher steht auch heuer wieder ein Kinderkarussell bereit. Der Nikolaus wird mit seinem Knecht Ruprecht an beiden Tagen unterwegs sein und die anwesenden Kinder beschenken.

Der Weihnachtsmarkt ist eine der beiden Hauptveranstaltungen des Fördervereins und damit eine seiner wichtigsten Einnahmequellen. Er dient als finanzieller Grundstock zur Unterstützung zahlreicher sozialer Projekte, so der Förderverein. Seit der Gründung des Lions Clubs Munderkingen-Ehingen im Jahr 1997 seien schon mehr als 350 000 Euro für soziale, humanitäre und kulturelle Zwecke zur Verfügung gestellt worden, heißt es weiter. So zum Beispiel für die „Klasse 2000“, ein Programm zur Suchtvorbeugung an Grundschulen. Der Tafelladen in Ehingen, der Menschen über den Bereich der Stadt Ehingen hinaus unterstützt, wird vom Lionsclub gefördert. In den vergangenen Jahren wurden zudem das „Wohn.Haus" Munderkingen, der Dionysius-Teller Munderkingen und der Förderverein Martinskapelle Munderkingen bedacht. Regelmäßig unterstützt der Lions Club die Erweiterung und die Fortführung eines Kinderheimes in Bukarest.