17 Schüler machen den Hauptschulabschluss

17 Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 wurden am vergangenen Freitag feierlich in der Aula der Schule an der Donauschleife in Munderkingen verabschiedet. Sie verlassen die Schule mit dem Hauptschulabschluss. Das teilte die Schule mit.

„Ihr seid jahrelang früh aufgestanden, habt jahrelang gelernt und viele Hefte vollgekritzelt und viele Noten kassiert und dann ist es plötzlich so weit, plötzlich ist alles vorbei, die Schulzeit endet.“ Mit diesen Worten eröffnete die Schulleiterin Jutta Braisch die Ansprache an die Abschlussschülerinnen und -schüler. Die Schülerinnen und Schüler hätten viele Dinge gelernt, dessen Nutzen sich oft erst später erweise, aber ganz sicher hätten sie an der Schule Kompetenzen erworben, die ihnen helfen würden, sich gut im Leben zurecht zu finden. „Wir sind stolz auf euch und eure Leistungen und können euch mit einem guten Gefühl entlassen“, erklärte der Klassenlehrer Christian Fischer und überreichte ihnen die Zeugnisse.

In diesem Jahr gab es seinen Sonderpreis der Leo Trepp-Stiftung für zwei Schüler aus dem Abgangsjahrgang. Die Schüler hatten sich an einem Wettbewerb beteiligt, bei dem es um die Aufarbeitung jüdischen Lebens in Deutschland ging. Mit ihrem Comic über Gretel Bergmann konnten Marvin Kunz und Noel Schlegel die Jury überzeugen. Der Ausklang der Feier fand am Pizzaofen der Schule statt, wo alle eine selbstgebackene Pizza erhielten.

Folgende Schülerinnen und Schüler erhielten ihr Hauptschulabschlusszeugnis: Firat Berber, Selina Dorn, Christian Karri, Marvin Kunz, Alessandro Mosca, Hanna Schneider, Nico Speck, Luka Stamenkovski, Leonie Wurm, Tuana Yildiz (Munderkingen); Simun Jaric (Oberstadion); Jamie-Lee Noah Braig, Noel Schlegel (Oggelsbeuren); Ayat Allah Alhamoud (Rottenacker); Lea Erne (Unterstadion); Samuel Aßfalg, Benedikt Hauler (Unterwachingen).