13-Jähriger rettet Seniorin das Leben

Vor einigen Wochen ist Roswitha Kunzelmann in ihrer Wohnung in Munderkingen gestürzt. Mehrere Tage hat die Seniorin wohl hilflos auf dem Boden gelegen, bis der 13-jährige Sandor Petrovic sie entdeckt und den Notarzt verständigt hat.

Ein bisschen heldenhaft fühlt sich der 13-jährige Sandor Petrovic schon, gesteht der Jugendliche aus Munderkingen ein, auch wenn die Hilfe für ältere Menschen für ihn ganz selbstverständlich sei. Regelmäßig hat er die 90-jährige Roswitha Kunzelmann, die allein in seiner Nachbarschaft wohnte, seit dem vergangenen Herbst besucht und sie bei kleineren Arbeiten unterstützt.

Ihre Söhne leben nicht in Munderkingen

Auch an dem verhängnisvollen Sonntag Mitte April wollte der Schüler wieder bei der betagten Dame vorbeischauen. „Ihre Söhne leben nicht in Munderkingen und hatten mich deshalb gebeten, ein Auge auf ihre Mutter zu haben“, berichtet Sandor Petrovic. Schon die Tage zuvor hatte der Jugendliche am Haus von Roswitha Kunzelmann geklingelt, aber nie hatte die 90-Jährige die Tür geöffnet oder reagiert.

„Ich dachte bis dahin, sie wäre vielleicht unterwegs, aber diesmal hatte ich kein gutes Gefühl“, berichtet der Retter. Deshalb habe er durchs Fenster geschaut und die Seniorin auf dem Boden liegen sehen. Sie habe sich kaum noch geregt, berichtet der 13-Jährige. Schnell ist Sandor Petrovic zur Familie seines Bruders gelaufen, um um Rat zu bitten und habe dann den Rettungsdienst verständigt.

Bis die Rettungskräfte eintrafen, war es einem Nachbarn bereits gelungen, ein Fenster des Hauses zu öffnen. Die alte Dame war wohl gestürzt, hatte mehrere Tage ohne Essen und Trinken dort gelegen, hat Sandor Petrovic von den Einsatzkräften erfahren. „Sie war sehr ausgetrocknet, hat der Notarzt gesagt“, erinnert sich der Jugendliche.

Als Dank einen Brief geschickt

„Vermutlich wäre unsere Mutter heute nicht mehr am Leben, wenn der Junge nicht gewesen wäre“, sagt Roswitha Kunzelmanns Sohn Arnulf, der bei Stuttgart lebt und deshalb nicht regelmäßig nach der 90-Jährigen sehen kann. „Wir sind sehr froh, dass Sandor sie gefunden hat und wir so noch eine Zeit lang etwas von ihr haben“, fügt er hinzu.

Um sich zu bedanken, hat er den Jugendlichen bereits angerufen und auch einen Brief geschickt. In ihr Zuhause zurück kann die Seniorin nicht mehr. Sie lebt seit dem Vorfall in einer Pflegeeinrichtung. Bis zu ihrem Sturz hatte Roswitha Kunzelmann allein gelebt. „Es ist ihr eigentlich auch immer ganz gut gegangen“, sagt ihr Sohn.

Für Sandor Petrovic ist sein Einsatz selbstverständlich gewesen. „Ich möchte den alten Menschen helfen, damit es ihnen möglichst lange gut geht“, sagt der 13-Jährige.

