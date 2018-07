Überzeugende Rückrunde sichert Verbleib in der Landesliga

Die Fußballerinnen des VfL Munderkingen haben die vergangene Landesliga-Saison auf dem siebten Platz abgeschlossen. Danach sah es lange nicht aus, denn nach einer mäßigen Vorrunde überzeugte der VfL in der Rückrunde. Das Ziel Klassenerhalt wurde nach guten Leistungen in den entscheidenden Duellen gegen die direkten Tabellennachbarn erreicht.

Nach dem Abstieg in der Saison davor aus der Verbandsliga in die Landesliga galt es für den VfL Munderkingen, sich in der Liga zurechtzufinden. Allerdings fiel es der Munderkinger Mannschaft zunächst schwer, Fuß in der Landesliga zu fassen. So hatte man nach der Vorrunde eine schwache Bilanz, von insgesamt elf Spielen gewann der VfL nur eines und belegte zur Winterpause einen Abstiegsplatz. „Das war so nicht geplant“, sagt VfL-Fußballchef Thomas Knez.

Um neuen Schwung in die Mannschaft zu bringen, übernahm Christian Zittrell Mitte Oktober das Munderkinger Team. Der Trainerwechsel zeigte Wirkung. Die Munderkinger Elf spielte hinter den zwei Topmannschaften SV Asch-Sonderbuch und VfL Herrenberg die drittbeste Rückrunde aller Teams der Liga. „Die Spiele, die wir gewinnen mussten, haben wir schlussendlich gewonnen“, sagt Knez. Mit insgesamt 29 Punkten aus 22 Spielen und dem Torverhältnis von 43:31 belegte der VfL Munderkingen den siebten Tabellenplatz.

„So wie wir gegen Saisonende gespielt haben, habe ich es mir vor Rundenbeginn vorgestellt“, sagt Knez. Auch für Trainer Zittrell war die Leistungssteigerung seiner Mannschaft nach der Winterpause bedeutend. „Wenn wir die ganze Runde so gespielt hätten, wäre sogar mehr für uns drin gewesen“, so Zittrell. Gemessen an den Top-Leistungen wie im Spiel gegen Sondelfingen sieht Zittrell für das Team auch im kommenden Jahr gute Chancen, einen sicheren Mittelfeldplatz zu erreichen. Zu verbessern sieht er bei der Mannschaft „nicht viel“, allerdings würde er sich wünschen, dass die VfL-Fußballerinnen „in der Offensive konstanter spielen und sich mehr Chancen erarbeiten“.

Zittrell ist froh über den Saisonausgang und weist darauf hin, dass man die entscheidenden Duelle gegen Tabellennachbarn wie den SV Uttenweiler (1:0), TSV Sondelfingen (6:0) und den SV Sulgen (3:1) für sich entschied, während man den Mannschaften von der Tabellenspitze unterlegen war. Der knappe Sieg gegen den SV Berneck (2:1) und das Schützenfest gegen den Tabellenletzten aus Ravensburg (6:2) zum Saisonende rundeten für Zittrell seine Zeit als Trainer in Munderkingen ab. Er wechselte zum Männer-Kreisligisten SF Kirchen, wird in der kommenden Saison dem neuen Trainerteam um Andreas Schellinger nur noch unterstützend und beratend zur Seite stehen.

Miele und Turiello wechseln

Problematisch in der kommenden Runde wird jedoch werden, dass die beste Torschützin der Munderkinger Frauen, Valentina Miele (zwölf Treffer), das Team verlassen hat und zum SV Alberweiler gewechselt ist. Torhüterin Eva Turiello wechselte zur SG Altheim. Zugänge gibt es beim VfL momentan keine. Mit knapp besetztem Kader kann Fußallchef Knez nach eigener Aussage den kommenden Saisonverlauf nur schwer abschätzen.